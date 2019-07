La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/jul/2019 Copa América:

En la final en el Maracaná superó 3-1 a Perú y consiguió su noveno título. Sin poder escaparle a la polémica instalada sobre la utilización (o no) del VAR en su beneficio y cortando una racha de 12 años sin poder consagrarse a nivel continental, Brasil se coronó campeón de la Copa América 2019 al vencer 3-1 en la final a Perú en un partido disputado el domingo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. A pesar del buen arranque de la Selección dirigida por Ricardo Gareca, los locales se pusieron en ventaja a los 15 minutos tras un centro de Gabriel Jesus que definió Everton para el 1-0. A los 40 minutos, una mano de Thiago Silva derivó en el penal que Paolo Guerrero transformó en el 1-1 transitorio. Sin embargo, la primera parte ofrecería una última emoción: Arthur aprovechó un par de resbalones de jugadores de Perú para habilitar de Gabriel Jesus, quien marcó el 2-1 con comodidad, de frente al arquero Gallese. En el complemento, el delantero del Manchester City vio la segunda amarilla y Brasil se quedó con 10 hombres, resistiendo los embates del conjunto incaico, que empezó a buscar el empate con más insistencia que ideas. Sin embargo, los dirigidos por Tite no sufrieron los minutos finales porque Roberto Tobar sancionó un penal que no pareció contra Everton (y que ratificó a pesar del llamado del VAR para visualizar la acción) y Richarlison, con una ajustada definición, estableció el 3-1 final. Con esta conquista, Brasil llegó a 9 títulos de Copa América, todavía lejos de los 15 que ostenta Uruguay y de los 14 que acumula Argentina. Aunque en los últimos 22 años es el más ganador: festejó en cinco de las últimas nueve ediciones. Se consagró en 1997, 1999, 2004, 2007 y 2019, mientras que los restantes campeones fueron: Colombia, en 2001; Uruguay, en 2011; y Chile, en 2015 y 2016.

