¿Dos años de sanción a Messi?

La CONMEBOL podría castigarlo por sus declaraciones tras el partido ante Chile.

Después de sus fuerte declaraciones tras la victoria de Argentina sobre Chile en el partido por el tercer puesto, Lionel Messi quedó expuesto a que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) le aplique una dura sanción, más allá de la roja recibida ante el conjunto trasandino.

"Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de las faltas de respeto que sufrimos durante esta Copa América. Estábamos para más y no nos dejaron estar en la final. La corrupción, los árbitros y todo eso no permitieron que la gente disfrute del fútbol. Con una amarilla se hubiese terminado para los dos. Me pueden haber pasado factura por lo que dije la vez pasada y por ahí fue mandado. La Copa América está armada para Brasil", señaló Messi tras su injusta expulsión ante Chile.

Posteriormente, la CONMEBOL emitió un comunicado respondiendo esas declaraciones: "En el fútbol a veces se gana y a veces se pierde y un pilar fundamental del fair play es aceptar los resultados con lealtad y respeto. Lo mismo va para las decisiones arbitrales, que son humanas y siempre serán perfectibles. Es inaceptable que a raíz de incidentes propios de la competencia, donde participaron 12 selecciones, todas en igualdad de condiciones, se hayan lanzado acusaciones infundadas que faltan a la verdad y ponen en tela de juicio la integridad de la Copa América. Dichas acusaciones representan una falta de respeto a la competencia, a todos los futbolistas participantes y al os cientos de profesionales de la CONMEBOL, institución que desde 2016 viene trabajando incansablemente por transparentar, profesionalizar y desarrollar el fútbol sudamericano".

Y al día siguiente de ese comunicado, trascendió que el organismo evalúa aplicarle una sanción de dos años a Messi, una situación que lo marginaría de la Copa América 2020 y las Eliminatorias para Qatar 2022.