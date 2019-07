P U B L I C













En el Grupo A, San Felipe le ganó a Juventud Unida; mientras en el B, Albizola goleó a Las Pamas y empató Otamendi con Barrio Lubo. Otros dos encuentros no se jugaron por falta de árbitros. Para hoy están programados cuatro pendientes. La novena fecha del Torneo Oficial de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol comenzó el sábado con cuatro partidos. Y tenía programados otros cinco para el domingo. Sin embargo, dos de esos cotejos fueron suspendidos por problemas con la terna arbitral, por lo que la jornada dominical no se pudo completar tal como estaba previsto y la organización sigue sumando partidos pendientes (hoy se jugarán cuatro). GRUPO A La fecha se inició con la victoria de Defensores de La Esperanza por 3-1 sobre Mega Juniors con goles de Pablo Godoy, Javier Tejera y Tulio Barrios, mientras que Marcelo Martínez anotó para el perdedor. Además, también el sábado, Deportivo San Cayetano goleó 6-1 a El Junior con un triplete de Mauro Fernández y tantos de Braian Cardozo, Juan Álvarez e Ignacio Chávez. El domingo, en tanto, Deportivo San Felipe venció 2-1 a Juventud Unida con un doblete de Braian Pérez y así llegó a los 17 puntos, quedando a una sola unidad de los líderes Villa Dálmine y Mega Juniors, aunque habiendo disputado sus nueve encuentros. Por su parte, Desamparados FC sumó tres puntos ante la baja de Deportivo Río Luján, que se retiró del certamen. Mientras que Lechuga vs Malvinas fue suspendido porque no se presentó la terna arbitral completa en cancha de Lechuga. Para el feriado de hoy se programaron dos partidos pendientes: a partir de las 13.00, jugarán Malvinas vs El Junior (correspondiente a la 6ª fecha) y desde las 15.30 horas se medirán Lechuga vs Deportivo San Cayetano (de la 1ª fecha). Ambos encuentros se disputarán en cancha de Las Campanas. GRUPO B El sábado, el líder Atlético Las Campanas superó 4-1 a Leones Azules con goles de Diego Gómez (2), Nicolás Giménez y Franco Otta (Luciano Romero descontó para el cuadro de Otamendi). Y esa misma tarde, Atlético Las Praderas empató 1-1 con Villanueva (goles de Tomás Barreiro y Franco Bonfanti). En tanto, el domingo, Otamendi igualó 2-2 con Barrio Lubo y no pudo llegar al segundo puesto, aprovechando que el escolta La Josefa no jugó ante Real San Jacinto por falta de un árbitro en cancha de Lechuga. Mientras que Albizola se despachó con una enorme goleada sobre Las Palmas: fue 11 a 1 con goles de Fernando Gamboa (4), Nicolás Stillo (2), Matías Godoy (2), Francisco Vigo (2) y Leonardo Cepeda. Para el perdedor descontó Ezequiel Cisneros, de penal. Con esta victoria, Albizola saltó al quinto puesto de la tabla y hoy tendrá la oportunidad de avanzar otro escalón más cuando enfrente a Barrio Lubo desde las 13.00 en cancha de Leones Azules, en un encuentro correspondiente a la 3ª fecha. El otro pendiente de este Grupo B que se jugará hoy será el duelo entre Otamendi FC y Atlético Las Praderas, postergado de la primera fecha. Será desde las 15.30 horas, también en cancha de Leones Azules.

ALBIZOLA VENCIÓ 11-1 A LAS PALMAS Y QUEDÓ 5º EN EL GRUPO B. HOY ENFRENTA A BARRIO LUBO EN UN PARTIDO PENDIENTE, CON LA CHANCE DE LLEGAR AL 4º PUESTO.

#LigaCampanense Fecha 9 – Grupo A: Defensores de La Esperanza 3-1 Mega Juniors; San Cayetano 6-1 El Junior; Dep. San Felipe 2-1 Juventud Unida; y Desamparados PG-PP Dep. Río Luján. Fue suspendido: Malvinas vs Lechuga. Hoy martes: Malvinas vs El Junior y Lechuga vs San Cayetano. pic.twitter.com/Y2P2TbjYEX — Pablo Scoccia (@chuecosco) 9 de julio de 2019 #LigaCampanense Fecha 9 – Grupo B: Las Campanas 4-1 Leones Azules; Las Praderas 1-1 Villanueva; Otamendi 2-2 Barrio Lubo; y Albizola 11-1 Las Palmas. Suspendido: La Josefa vs San Jacinto. Hoy martes: Albizola vs Barrio Lubo y Otamendi vs Las Praderas. pic.twitter.com/YFaugFfytv — Pablo Scoccia (@chuecosco) 9 de julio de 2019

El domingo sólo se disputaron tres partidos del Oficial

