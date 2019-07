Juventud Unida le ganó a Villanueva y extendió su ventaja como único líder por la derrota de Las Palmas "A". Esto también lo aprovechó Otamendi, que alcanzó la segunda posición tras vencer a La Josefa. Buen debut del ingresante Atlético Las Praderas. El pasado sábado, con la disputa de la 12ª fecha, se puso en marcha la segunda rueda del Torneo Femenino de la Liga Campanense de Fútbol. Una jornada en la que se presentó un nuevo equipo (Atlético Las Praderas) y en la que Juventud Unida extendió su ventaja como único líder. El vigente bicampeón derrotó 3-0 a Villanueva con un triplete de Gimena Sauco y así llegó a las 28 unidades. Por su parte, Las Palmas "A" no pudo mantenerse a un punto por su derrota 1-0 ante Las Palmas "B" (gol de Aldana Hipólito) y fue alcanzado en el segundo puesto por Otamendi, que superó 3-1 a La Josefa con goles de Daniela Carabajal, Ludmila Cuadrado y Milagros Soria. Para La Josefa, que quedó en cuarto lugar, anotó Rocío Velázquez. La jornada en cancha de Leones se abrió con la victoria 3-0 del local sobre Defensores de La Esperanza con tantos de Gabriel Genart y Sonia Benítez (2), mientras que Atlético Las Praderas tuvo un debut victorioso: le ganó 3-0 a Deportivo San Felipe con goles de Florencia Zapata, Rocío Acosta y Jennifer Martínez. En el restante partido, Mega Juniors y Las Palmas C igualaron sin goles. Con estos resultados, las posiciones son: 1) Juventud Unida, 28 puntos; 2) Otamendi FC y Las Palmas "A", 24 puntos; 4) La Josefa, 21 puntos; 5) Las Palmas "B", 20 puntos; 6) Leones Azules, 18 puntos; 7) Las Palmas "C", 9 puntos; 8) Mega Juniors, Deportivo San Felipe y Defensores de La Esperanza, 8 puntos; 11) Atlético Las Praderas, 3 puntos; 12) Villanueva, 1 punto. En tanto, las goleadoras del certamen son: Ariana Cáseres (La Josefa), con 12 tantos. Después se ubiucan: Gimena Sauco (Juventud Unida), con 11 goles; y Daniela Carabajal (Otamendi), con 10 goles.

EN SU DEBUT, LAS PRADERAS VENCIÓ 3-0 A SAN FELIPE CON GOLES DE FLORENCIA ZAPATA, ROCÍO ACOSTA Y JENNIFER MARTÍNEZ.



Liga Campanense:

El Torneo Femenino comenzó su segunda rueda

