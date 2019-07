La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/jul/2019 Remo:

El campanense y Cristian Rosso no pudieron con el doble par neozelandés. El otro bote argentino logró un título histórico. El próximo objetivo de los argentinos será la Wolrd Rowing Cup III, en Rotterdam. El campanense Rodrigo Murillo llevó adelante una muy buena actuación junto a su compañero Cristian Rosso en la edición 2019 de la Henley Royal Regatta, pero no le alcanzó para llegar a la carrera decisiva. El M2x nacional, que había ganado con absoluta comodidad en sus dos primeras presentaciones en Henley-on-Thames, no pudo derrotar al bote neozelandés integrado por John Storey y Christopher Harris (dupla que en el año 2017 ganó las Copas del Mundo II y III de Poznan y Lucerna, y luego el Campeonato Mundial de Sarasota-Bradenton, Florida, Estados Unidos). La distancia aproximada entre ambas tripulaciones fue de un bote y tres cuartos. Luego, en la final, el M2x kiwi caería ante John Collins y Graeme Thomas, del equipo británico, quedándose así sin poder recuperar el trofeo "The Double Sculls Challenge Cup" que supieron conquistar en aquel memorable año 2017. El otro bote argentino en la tradicional competencia logró quedarse con el título: en dos sin timonel, Agustín Díaz, del Club de Regatas La Plata, y Axel Haack, del Tigre Boat Club, conquistaron el trofeo "The Silver Goblets & Nickalls Challenge Cup" por primera vez para el remo argentino. El par albiceleste primero se impuso con comodidad en el heat a J.J. Westfold y J.W. McKenzie (Oxford Brookes University, Inglaterra), por más de tres botes; luego a M. O´Donovan y S. O´Driscoll (Skibbereen Rowing Club, Irlanda) por 2 botes y 3/4; y por último, en la gran final, a M.C. Oyen y M. Steenman (Hollandia Roeiclub, Holanda), por casi cinco botes (luego de haber hecho más de media regata en la segunda ubicación). Este fue el cuarto título para Argentina en la historia de la Henley Royal Regatta, el primero en remo largo. En 1946, Ergasto Chafuen y Rafael Panelo ganaron en doble par, en 1972 el gran Alberto Demiddi se quedó con la gloria en single, y en 1980 hizo lo propio Ricardo Ibarra. Lo que sigue en el camino de Rodrigo Murillo (y también del dos sin de Díaz y Haack) es la 2019 FISA World Rowing Cup III de Rotterdam, Holanda, que se correrá del 12 al 14 de julio. En su prueba, la de dobles masculinos peso completo, participarán 21 embarcaciones.

