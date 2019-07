Los chicos Tricolores también perdieron como locales ante Estudiantes de Bahía Blanca y no pudieron avanzar a la etapa final del certamen provincial. Después de haber terminado invicto la primera fase de la Liga Provincial de Clubes Sub 19, Ciudad de Campana chocó contra Estudiantes de Bahía Blanca en la serie eliminatoria y quedó eliminado del certamen a pesar de recién haber sufrido sus únicas dos derrotas. En la ida, los chicos Tricolores padecieron el largo viaje, el frío bahiense y una noche errática en ofensiva y cayeron 58-48 en el mítico Osvaldo Casanova. Y como locales, en la revancha, repitieron otra jornada errática en lanzamientos externos (8 de 37 en triples y, encima, no contaron con el pivot Agustín Hernández, jugador fundamental del elenco dirigido por Sebastián Silva. Así, cayeron 80-58 y se despidieron de esta Liga Junior, mientras Estudiantes se volvió a Bahía Blanca con la clasificación a la etapa final (nueve equipos disputarán tres triangulares para definir los tres boletos a la fase nacional). El pasado sábado, en la revancha, el CCC presentó la siguiente formación inicial: Emilio Polese (14 puntos), Gian Cinquini (8), Lucio Cadelli (2), Joaquín Aguilar (17) y Máximo Fritzler (6). Luego ingresaron: Agustín Ailloud (6), Alejo Herrera (2), Dante Díaz (3), Matías Pagura (0), Joaquín Pereyra (0) y Joaquín Acosta (0). En Estudiantes, los más destacados fueron Valentín Duvanced (16), Agustín Salas (15) y Matías Couselo (15), mientras que Juan Mateo Fernández aportó 11 desde el banco. El encuentro fue parejo hasta los minutos finales del segundo cuarto (22-25), pero fue entonces cuando Estudiantes comenzó a despegarse en el tablero: cerró 40-24 a su favor el primer tiempo y se despegó todavía más en el inicio del tercer período (47-24) para ya controlar el juego sin inconvenientes hasta el final. Los otros tres equipos de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) que habían alcanzado esta fase tampoco lograron avanzar: Independiente de Zárate cayó 77-52 como local ante Unión de Mar del Plata; Sportivo Escobar perdió 94-72 como visitante ante Instituto Albert Einstein de Mar del Plata; y Náutico Zárate (único que estaba 1-0), quedó eliminado a manos de Bahiense del Norte (BB), que como local ganó el segundo partido 91-58 y el tercero, por 116-59.



JOAQUÍN AGUILAR SUMÓ 17 PUNTOS EN LA REVANCHA (FOTO: @PERFECTAS.IMPERFECCIONES).



Básquet:

Ciudad de Campana quedó eliminado de la Liga Junior

