La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 11/jul/2019 "Cholo" García respaldó la conducción de Barrichi al frente del Sindicato Municipal













El secretario general de la Fesimubo habló ante decenas de afiliados municipales. Además, acusó al gobierno local de impulsar las alternativas opositoras a la actual conducción del gremio. "Es puro y notorio que el intendente quiere un sindicato complaciente", afirmó. En la recta final hacia las elecciones internas, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, Carlos Barrichi, recibió el repaldo del líder de la Federación provincial, Rubén "Cholo" García, quien destacó la labor de la actual conducción local y acusó al Municipio de intervenir en la vida democrática de la institución gremial. "(Esta competencia interna) Pasa cuando los Ejecutivos se meten en la interna de los gremios", sostuvo García este miércoles en conferencia de prensa, antes de dirigirse a una multitud de municipales que aguardan sus palabras dentro del SUM de la sede sindical de Ameghino y Colón. "Cuando Carlos me contó que habría elecciones le dije que me llamara, porque quería estar y decirles a los trabajadores que la Federación está al lado de él, que sabe del crecimiento del Sindicato y de la militancia de los trabajadores municipales de Campana en la lucha por la derogación de la Ley 11.757 y la creación de la 14.656", expresó el secretario general de la Fe.Si.Mu.Bo. García ponderó la figura de Barrichi por haber "defendido el Convenio Colectivo", lo que -sostuvo- demarcó la línea de acción para las gestiones municipales de Cambiemos que asumieron en 2015. "Si quebraban a Campana, quebraban a muchos otros sindicatos", afirmó el referente gremial. En ese sentido, recordó que Mauro Magallanes, el exsecretario gremial que competirá por el liderazgo del Sindicato, también luchó a la par de Barrichi, aunque cuestionó que ahora "se pasó al enemigo", lo que fundó en "algún tipo de seducción que hace que un día estés de un lado y al siguiente del otro". "Pasa cuando los Ejecutivos se meten en la interna de los gremios. Acá es puro y notorio que el intendente está empujando a las otras dos listas, porque quiere un sindicato complaciente", acusó García. Antes de arribar a la sede de Ameghino, García y Barrichi recorrieron las instalaciones del camping del Sindicato Municipal en el barrio Los Nogales, donde el jefe de la Fe.Si.Mu.Bo. constató obras como la nueva pileta o el SUM que se realizaron con apoyo de su institución. "Cada vez que vengo a la casa del compañero Barrichi y los trabajadores municipales de Campana, me quedo maravillado por todas las obras que hace el Sindicato, que se realizan con los aportes de los trabajadores y quedan para ellos", manifestaría García luego. Por último, consultado sobre las elecciones en Provincia y Nación y el devenir de los gremios municipales con los próximos gobiernos, avizoró un triunfo total del peronismo, pero antes insistió con la importancia de apostar por la continuidad del oficialismo en la interna sindical. Explicó que "hay un tema ideológico que se da en los municipios que maneja Cambiemos que tiene que ver con imitar al jefe, a Macri", y que por eso se sorprendió en Campana al ver que "los carteles del intendente lo quieren esconder" al presidente. "Pero Abella es Macri, y Macri es Vidal, y hay que terminar con eso. Y el primer round es sostener a nuestro Sindicato", esgrimió.

García recorrió el camping del Sindicato y destacó la labor de la actual gestión del STMC.





Referentes de otros gremios de la zona y políticos acompañaron la visita del “Cholo" García" "ES UN ESPALDARAZO MÁS QUE IMPORTANTE" Carlos Barrichi agradeció el apoyo del "Cholo" García y criticó a su principal contrincante por la conducción gremial, Mauro Magallanes, al considerarlo "de la misma calaña" que los integrantes del gobierno municipal. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana destacó el acompañamiento de García como un "espaldarazo más que importante". "Nunca nos deja de lado y siempre nos da una mano", afirmó Barrichi. El gremialista recordó que desde que está al frente del Sindicato (año 2007) nunca enfrentó a otras listas en las elecciones internas de la institución, por lo que señaló que esta instancia permitirá a los espacios en pugna "competir y medir fuerzas" y a los afiliados, a su vez, "elegir entre seguir como están o la entrega del Convenio Colectivo". "Los compañeros deben saber elegir", remarcó Barrichi. Y acusó a las otras dos litas que competirán en la interna de ser "oficialistas" del Municipio. "Lamentablemente, el que era secretario gremial en su momento se abrió del Sindicato y se fue con los que criticaba, así que son de la misma calaña", disparó en contra de Magallanes, su exladero ahora convertido en rival por la obtención del trono sindical.







"Cholo" García respaldó la conducción de Barrichi al frente del Sindicato Municipal

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: