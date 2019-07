La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 11/jul/2019 Dos heridos en un choque entre auto y moto en Coletta y Las Heras







Los dos motociclistas debieron ser derivados al Hospital San José. Un hombre y una mujer resultaron heridos y debieron ser asistidos y trasladados al Hospital San José por personal del SAME Campana luego de protagonizar un accidente ocurrido ayer a la mañana en Coletta y Las Heras. En dicha esquina, la moto en la que circulaban colisionó con un Fiat Palio Adventure. Producto del impacto y la posterior caída, ambos ocupantes del rodado 110cc sufrieron diferentes traumatismos y laceraciones, por lo que fueron derivados al nosocomio local para su correspondiente observación y atención. Posteriormente también debió ser asistido el conductor del automóvil, dado que por la situación padeció un cuadro de descompensación. El accidente se registró cuando el Palio circulaba por Coletta en dirección a la Ruta 6 y la moto avanzaba por Las Heras en sentido a la avenida Mitre. En el lugar, además del SAME, también se hizo presente personal del Comando de Patrulla de la Policía bonaerense.

El accidente ocurrió ayer por la mañana.





PERSONAL POLICIAL SE HIZO PRESENTE EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE OCURRIDO AYER.

#Ahora choque en Antonio Coletta y Las Heras un hombre y una mujer que circulaban en la moto 110 con golpes y lasceraciones fueron trasladados al hospital en dos SAME, posteriormente el conductor del Palio Adventure asistido por hipertensión. Presente Comando Patrulla pic.twitter.com/8ASXWc3zqi — Daniel Trila (@dantrila) 10 de julio de 2019

