Vecinos de San Luciano se presentaron en EDEN porque no quieren seguir "colgados". Serían unas 200 familias. Quejas en La Josefa y Monteverde por cortes. La falta de nomenclatura catastral y de escrituras, sería la causa por la cual unas 200 familias del barrio San Luciano (Ruta 6) no logran que EDEN les coloque un medidor en sus viviendas. "No queremos seguir colgados, es muy peligroso. Queremos pagar lo que corresponda", señaló un grupo de vecinos que se presentó en las oficinas de la firma distribuidora el viernes por la mañana. En paralelo, vecinos del barrio La Josefa, el lunes se comunicaron con nuestra redacción para señalar: "Van dos días que se corta sufrimos 3 y hasta 4 cortes diarios. No se puede vivir así. Hace mucho frío y ni una estufa podemos prender". También recibimos la queja de vecinos del barrio Monteverde, sobre Ruta 4, quienes desde el domingo a las 10 de la mañana no tienen luz, ni agua.

#Dato vecinos del barrio San Luciano se acercaron a dialogar pacíficamente en @EDENSAcomunica solicitando los medidores para aproximadamente 200 familias, la falta de nomenclatura catastral y escrituras impide concretar la normalización. "Queremos medidor y pagar la luz" declaran pic.twitter.com/iWKruKHlkn — Daniel Trila (@dantrila) 6 de julio de 2019

