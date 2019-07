Macri llamó a convencer "a los que dudan"

El Presidente encabezó ayer una cumbre de Juntos por el Cambio en Parque Norte.

De cara a las Elecciones Primarias del 11 de agosto próximo, el presidente Mauricio Macri encabezó este miércoles una cumbre de Juntos por el Cambio en Parque Norte, donde se repasó la estrategia de campaña en el proceso electoral que el Gobierno estima "voto a voto" contra la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner en las generales de octubre.

"Lo que necesitan los argentinos que ya están convencidos es que salgan a transmitir esta convicción a los que dudan. Tenemos que dirigirnos a miles de votantes en momentos en que estamos cerca de emprender un crecimiento de 20 años sostenido, que nos saque definitivamente de las frustraciones", señaló Macri en el discurso de cierre.

La plana mayor del oficialismo se reunió con unos 300 dirigentes y candidatos del espacio para delinear el discurso y las estrategias de campaña para los comicios del próximo 11 de agosto, en el marco de lo que plantearon como una elección fuertemente "polarizada" con el Frente de Todos.

"Depende de nosotros, transmitamos que lo que hicimos es el esfuerzo correcto. Es mentira que sin trabajar, esperando, las cosas se resolvían, así no es la vida, y uno no llega a ser feliz. Si uno no siente que es protagonista de algo, se frustra", destacó el jefe de Estado.

El Presidente realizó un discurso moderado, mientras que el precandidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, fue el encargado de dar el mensaje más fuerte, con críticas directas a los candidatos Alberto Fernández y Axel Kicillof, generando incluso más momentos de aplausos que el propio Macri.