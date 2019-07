P U B L I C







"La Patria es un acto perpetuo, nadie es la Patria pero, todos debemos SER DIGNOS del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros. Somos el porvenir de esos hombres, nuestro deber es la gloriosa carga que legan esas sombras. Nadie es la Patria..., pero todos lo somos." --Jorge Luis Borges. Hace apenas unos días hemos celebrado una vez más con indudable gozo el Día de la independencia, es valedero pues, que nuestra mente traiga recuerdos de aquella época. Un día, alguien en Tucumán, abrió las puertas y el corazón para que una casa muy parecida a otras, acunara nuestra historia como país. Si podemos impregnar nuestros recuerdos con sensaciones y olores, rememorando aquél glorioso 9 de Julio de 1816, dónde se imprimió una huella en el corazón de todos los argentinos, veremos que marcó el inicio de un camino que aún hoy estamos transitando. Cuando rememoramos esa nueva fecha, tuvimos presente que no debemos olvidar, romper las cadenas de la injusticia, de la mentira, del egoísmo, de la ambición desmedida y luchar por forjar un país más justo, sincero y solidario, y sobre todo, más fuerte en sus ideales, conservando sus tradiciones y costumbres. Sólo así seremos una Nación libre e independiente. Sabemos que no es fácil, pero no es imposible, sólo hay que tener el mismo valor y el mismo ímpetu que tuvieron aquellos hombres que forjaron nuestra historia. La Independencia no es únicamente una declaración hecha en un momento histórico determinado, es algo que se construye día a día, es un proyecto de país. Para un pueblo, la palabra independencia es sinónimo de soberanía, ésto es el derecho y el deber de ejercer la autoridad en un territorio libre de las dominaciones externas, asumiendo como sociedad independiente la responsabilidad de cuidar los recursos que en este país se encuentran, de la mejor manera posible, por el bien de todos, y también pensando en las generaciones futuras. Para un pueblo la independencia significa libertad, para poder disfrutar de los derechos que tenemos pactados en nuestra Constitución, pero también para cumplir con las obligaciones que el ser ciudadanos nos impone, con absolutamente responsabilidad. El filósofo colombiano, Estanislao Zuleta, sostiene que "Una sociedad mejor, precisamente es, una sociedad capaz de tener conflictos, de reconocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Sólo un pueblo maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz." Cada vez que entonemos la letra de nuestro Himno Nacional, debemos asumir en este presente lo que sus autores quisieron proyectar para las generaciones venideras y que se encuentran tan bien plasmadas en algunas estrofas del mismo. " ...Y los libres del Mundo responden, al gran pueblo argentino salud..." Angela Monsalvo

Viejas puertas de madera

Por Angela Monsalvo

