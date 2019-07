P U B L I C



PARANÁ GUAZU: Embarcado por el Guazú el fin de semana el pique del pejerrey continuó muy remiso con embarcaciones que lograron una media docena de ejemplares otras apenas un par y también hubo aquellos que no lo encontraron. El pique continua sumamente remiso en todo el ámbito, hay que agudizar el ingenio probar en todas las profundidades y con la mayor cantidad de carnadas posible para no quedarse con las dudas, mucho camalote y repollitos continúan bajando, no es mala opción tener a mano un equipito de variada ya que los bagres y pati están a la orden del día con buenos portes. MUELLES Y COSTAS: Fin de semana largo donde caminando los muelles solo se pudo levantar un par de pejerreyes en todo el día por algún afortunado pescador. Hay días en donde es muy difícil pinchar uno, según los comentarios mejora de noche en los muelles con las luces encendidas, se dan algunas capturas de sardinas y dientudos, la variada muy buena con bagres amarillos de buenos portes y pati. DORADITO: Esta semana fue difícil dar con los pejerreyes, al igual que por el Guazú solo dio para un par de ejemplares en todo el día y otros en donde el pique brilla por su ausencia, muy inestable, con respuestas de algunas sardinas y dientudos, la variada es la que paga con buenos bagres amarillos casi de kilo y pati. ISLA BOTIJA / PUERTO CONSTANZA: Por la zona estuvo el amigo Pablo el fin de semana logrando entre dos cañas una media docena de pejerreyes de portes ya muy entremezclados, pero reitero hay que trabajar mucho para dar con ellos. Variada con bagres y pati. PASAJE TALAVERA: Por el Talavera el fin de semana el pejerrey brilló por su ausencia solo algún afortunado de embarcado pudo lograr una o dos capturas, pero en líneas generales el pejerrey no pico o no esta, de esta forma cuatro amigos que recorrieron la zona al notar la falta de pique armaron los equipos de variada y realizaron encarnes con mojarras frescas, logrando de esta manera unos hermosos seis ejemplares de pati que rondaron de los dos a los siete kilos, con muchas capturas de igual manera de bagres amarillos de muy buenos portes. CINCO BOCAS: Bueno el fin de semana un amigo y colaborador del semanario que recorrió la zona dio con unas veinte piezas de excelentes pejerreyes, llegando a la zona al no encontrar el pique en el Talavera, pero todos sabemos bien cómo se comporta esta especie y como se mueve por lo que donde se dio hoy mañana tal vez ya no esté presente. La variada con bagres y algunos buenos pati. RIO GUTIERREZ: amigos que recorrieron la zona, no pudieron dar con el pejerrey en toda la extensión del Gutiérrez, metieron algunos ejemplares de diversos portes en la salida al Uruguay. PARANÁ BRAVO: Por el Bravo estuvo recorriendo la zona el amigo Ezequiel quien en dos días pudo lograr la captura de unos quince pejerreyes entre dos pescadores, lo mejor fue derivar a camalote con la embarcación aunque el viento los obligó a trabajar demasiado, además de mantener continuamente el picap del reel abierto para no frenar la deriva de las boyas quienes bajaban más rápido que la embarcación. Variada con muy buenos bagres amarillos y pati. PARANA DE LAS PALMAS ZONA VUELTA DEL ESTE: Recorrimos la zona en busca de pejerreyes desde el kilómetro 103 al 101 donde el viento no nos dejaba mantenernos cerca de los juncales sacándonos velozmente río afuera, después de la curva del kilómetro 102 por efecto de los remansos y el viento la embarcación quedaba como fondeada fija en el mismo lugar, gracias a lo cual pudimos dar con el pique en el remanso de agua y lograr unas nueve piezas desde las 12 del mediodía a las 14:30 horas. En nuestro programa televisivo Nº 783 de esta semana te mostramos la segunda parte de nuestra pesca en el Río Uruguay, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 21:00 horas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Aldo Bigatton y parte de la excelente pesca realizada con nosotros en el Río Uruguay.

Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana

Por Luis María Bruno

