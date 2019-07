La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 11/jul/2019 Básquet:

Lo hicieron de manera invicta, tras superar a Náutico Hacoaj, Club Morón e Independiente de La Paz. El pasado lunes, el básquet de Campana Boat Club organizó un cuadrangular para equipos de la categoría Sub 13 denominado "Torneo 120º Aniversario", el cual se desarrolló en el gimnasio de la ribera de nuestra ciudad con la participación de Náutico Hacoaj, Club Morón e Independiente de La Paz (Entre Ríos). Y el anfitrión se coronó campeón invicto, en una jornada en la que se disputaron seis partidos, dado que el formato del certamen fue todos contra todos. Así, los dirigidos por el entrenador Pablo Gangi superaron sus tres compromisos y se coronaron campeones. En el debut vencieron 71 a 43 a Independiente de La Paz; en la segunda presentación derrotaron 58 a 31 a Club Morón; y en el último partido del certamen superaron 89 a 25 a Náutico Hacoaj. El plantel del CBC estuvo conformado por: Jonathan Vilarelle, Agustín Diez, Blas Márquez, Manuel Rodríguez, Iñaki Rolón, Lucas Martínez, Joaquín Esponda, Lucas Lencina, Román Modarelli, Vito Fazzi y Manuel Nabais.

EL EQUIPO SUB 13 DEL CBC, DIRIGIDO POR PABLO GANGI.



