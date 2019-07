La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 11/jul/2019 Primera B Nacional:

JUAN MARCELO OJEDA FIRMARÀ UN NUEVO CONTRATO POR DOS AÑOS. LLEGO EN DICIEMBRE PASADO. El mediocampista Nicolás Del Priore llega a préstamo desde Independiente después de haber disputado la última temporada en Defensores de Belgrano. En tanto, los dos más experimentados del plantel llegaron a nuevos acuerdos con el club. Camino a su segundo amistoso de pretemporada, que será este sábado frente a Deportivo Morón como local, Villa Dálmine ofreció distintas confirmaciones en los últimos días respecto a la conformación de su plantel para el próximo campeonato de la Primera B Nacional. Por un lado se aseguró un nuevo refuerzo: el mediocampista Nicolás Del Priore, de 22 años (cumple 23 en agosto), quien llega al Violeta a préstamo por un año y sin opción desde Independiente de Avellaneda. Se trata de un volante mixto, que en la pasada temporada jugó en Defensores del Belgrano, donde se destacó como "doble 5" a partir de su capacidad para limpiar la salida por su buena técnica y visión de juego. En declaraciones al sitio SoloAscenso, como balance de la pasada temporada en el Dragón, Del Priore señaló: "En lo personal estoy muy contento, porque fui a Defe a jugar, a agarrar ritmo de primera división y por suerte pude cumplir con el objetivo que me propuse. Me preparé mucho tiempo para esto, es lo que siempre soñé: jugar en primera. Y sabía que tenía que estar preparado para el momento en que me tocara entrar, por suerte pude rendir bien y quedar jugando en el equipo titular. Me sirvió muchísimo: incorporé el roce de primera división, ya que en esta categoría hay más fricción, es mucho más dinámico, más físico de lo que venía acostumbrado antes (en la Reserva de Independiente)". De esta manera, ya son siete las incorporaciones en Mitre y Puccini, porque con anterioridad también habían llegado los defensores Alejandro Maciel, Santiago Moyano y Nahuel Banegas y los atacantes Marcos Arturia, Álvaro Veliez y Catriel Sánchez. Todos tienen entre 21 y 24 años, un distintivo que ha tenido hasta el momento el rearmado del plantel que conducirá Lucas Bovaglio. Por ello, en Mitre y Puccini querían confirmar la continuidad de los dos jugadores de mayor experiencia: el capitán Matías Ballini (30) y el arquero Juan Marcelo Ojeda (36). Con ambos se llevaron adelante negociaciones de mejores contractuales y, en el caso del guardameta rosarino, incluso se delineó un nuevo contrato por los próximos dos años. Una situación similar a la de Ojeda también está planteada con el lateral derecho Nicolás Sansotre, quien continuaría en el plantel más allá de aceptar o no un nuevo contrato por los próximos dos años. A su vez, también se estarían cerrando próximamente las negociaciones con los mediocampistas Federico Recalde y Lucas Cuevas, al tiempo que en el plantel se encuentra entrenando el Brian Orosco (21 años), quien registra pasos por la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia y Guillermo Brown de Puerto Madryn. En cuanto al amistoso de este sábado frente a Deportivo Morón, finalmente se disputará en el estadio de Mitre y Puccini desde las 10 de la mañana. Luego, el próximo lunes, el plantel quedará concentrado en Los Cardales para la parte más intensa de la pretemporada y posteriormente disputará otros dos amistoso: el 20 de julio frente a Argentinos Juniors y el 27 contra Tigre.



NICOLAS DEL PRIORE ES UN VOLANTE QUE SE DESTACA POR SU TÉCNICA. LLEGA A PRÉSTAMO POR UN AÑO Y SIN OPCIÓN.

