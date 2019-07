La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 11/jul/2019 Un Juvenil Violeta, a la Selección Sub 20 de Fútbol Playa







Agustín Blumberg disputará su segunda Liga Sudamericana de la especialidad. La noticia sorprendió en el predio Héctor Fillopski: Agustín Blumberg, mediocampista de la Cuarta División de Villa Dálmine (con pasado en Tigre y Acassuso), fue citado para la Selección Argentina Sub 20 de fútbol playa que se prepara para disputar la Liga Sudamericana. Esta competencia es un torneo que juegan las selecciones absolutas y Sub 20 todos los años. Los países miembros de la CONMEBOL se dividen en dos zonas: la Sur está integrada por Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, mientras que la Norte está conformada por Brasil, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador. Los ganadores de cada zona se enfrentan en una final que determina el campeón. Según le contó al sitio oficial del club (www.villadalmine.com.ar), Agustín explicó que, por una recomendación de un profesor, se acercó al predio de la AFA a las pruebas para la Selección Sub 20 de fútbol playa. "Fui, quedé preseleccionado y finalmente quedé seleccionado entre los 10 que viajamos a una Liga Sudamericana en Paraguay", comentó. Así, Blumberg ya disputó 20 partidos oficiales con la Sub 20 y uno solo con la mayor. En estas semanas, ambas categorías se juntaron para entrenar y comenzar la preparación para la Liga Sudamericana que se disputará en Rosario a partir de septiembre. En cuanto a la preparación física que deben afrontar para disputar los torneos, Blumberg remarcó que son muy exigentes y aumenta la intensidad a medida que se acerca la competencia. "Al principio me costó, si bien se juega con una pelota, el deporte requiere una gran capacidad física, técnica y táctica. Tuve la suerte de contar con grandes profesores que me enseñaron desde cero y lograron formar un buen equipo", afirmó el juvenil Violeta.



Un Juvenil Violeta, a la Selección Sub 20 de Fútbol Playa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: