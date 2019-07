Por el Grupo A ganaron Lechuga y Malvinas; mientras por el Grupo B festejaron Otamendi y Albizola, que avanzaron posiciones en la parte alta de la tabla. El feriado del martes 9 de julio fue aprovechado por la Liga Campanense de Fútbol para disputar cuatro encuentros que estaban pendientes del Torneo Oficial 2019 de Primera División. Fueron dos encuentros por cada zona, con saldo positivo para Lechuga, Malvinas, Otamendi y Albizola, quienes ganaron sus respectivos compromisos. GRUPO A Por esta zona, Lechuga venció 2-1 a Deportivo San Cayetano en un encuentro pendiente de la primera fecha. Con goles de Braian Reggini y Christopher Carrizo consiguió su tercera victoria en el campeonato y llegó a 9 puntos, aunque claramente ubicado en el segundo pelotón de la zona. En tanto, para el "Sanca" fue una dura derrota, porque buscaba los tres puntos para quedar a tan solo uno de los líderes, Villa Dálmine y Mega Juniors. Por ahora sigue en la quinta posición y con terreno a recuperar en busca de la clasificación al hexagonal final. En el otro cotejo de esta zona disputado el martes, Malvinas venció 3-0 a El Junior en un pendiente de la sexta fecha, con goles de Jonathan Mendoza, Joaquín Marmet y Javier Pavón. Así también llegó a los 9 puntos, mientras El Junior continúa en el fondo de la tabla. Por la 10ª y próxima fecha se medirán: Villa Dálmine vs Deportivo San Felipe, Defensores de La Esperanza vs Deportivo San Cayetano, Lechuga vs Desamparados y Juventud Unida vs Malvinas. En tanto, Mega Juniors sumará de a tres porque debería enfrentar a Deportivo Río Luján, que se retiró del certamen. Mientras que libre queda El Junior. GRUPO B En esta zona, tanto Otamendi como Albizola aprovecharon sus compromisos pendientes para escalar posiciones en la tabla. El "Gallito" venció 2-0 a Atlético Las Praderas en un postergado de la primera fecha con goles de Ulises Bertuni y Matías Mercado. De esta manera, llegó a los 17 puntos y se instaló como escolta de Las Campanas (que tiene un partido más) por encima de La Josefa (uno menos). Por su parte, Las Praderas no encuentra regularidad en los resultados positivos y va perdiendo terreno en la lucha por llegar al hexagonal final. Con 9 puntos se ubica actualmente en la 7ª posición y encima quedará libre el fin de semana. En el otro pendiente que se jugó el martes, Albizola ratificó su buen momento al vencer 3-2 al siempre complicado Barrio Lubo, que había empezado 2-0 arriba con goles de Gabriel Rodríguez y Lucas Berra. Sin embargo, Albizola lo dio vuelta con tantos de Francisco Vigo, Nicolás Stillo y Brian Aranda para sumar una victoria importantísima que lo llevó al cuarto lugar de la tabla con 13 puntos. Por su parte, Barrio Lubo dejó escapar una racha de cuatro partidos sin derrotas, luego de su victoria ante Villanueva y los empates frente a Las Praderas, La Josefa y Otamendi. Así, con 6 puntos se mantiene en el octavo puesto. Por la 10ª y próxima fecha se medirán: Otamendi vs San Jacinto, La Josefa vs Villanueva, Barrio Lubo vs Las Palmas y Albizola vs Leones Azules. Por su parte, Las Campanas sumará de a tres porque debería enfrentar a Puerto Nuevo, que se retiró del torneo. Y libre quedará Atlético Las Praderas.

OTAMENDI SE IMPUSO 2-0 SOBRE LAS PRADERAS CON GOLES DE ULISES BERTUNI Y MATÍAS MERCADO Y ES EL NUEVO ESCOLTA DE LA ZONA B.



Liga Campanense:

Se disputaron cuatro partidos pendientes del Torneo Oficial

