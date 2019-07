La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 11/jul/2019 Breves: Fútbol







SOLÍS TITULAR EN ALDOSIVI En su primer amistoso con Aldosivi, su nuevo club, el campanense Nazareno Solís participó de la formación titular que el DT Gustavo Álvarez dispuso para enfrentar a Ferro Carril Oeste. Sin embargo, el elenco de Mar del Plata salió en blanco del ensayo: perdió 1-0 en el primer partido y 2-0 en el segundo. El Tiburón, que en las últimas horas sumó a Sebastián Rincón, Román Martínez y Federico Andrada, formò con Luciano Pocrnjic; Emanuel Iñíguez, Leonel Galeano, Marcos Miers, Nahuel Yeri; Leandro Maciel, Gastón Gil Romero, Joaquín Indacoechea; Nazareno Solís, Franco Pérez y Yoel Juárez. HURTADO SERÁ XENEIZE Boca Juniors aseguró ayer a su segundo refuerzo. Tras las idas y vueltas que se generaron en el transcurso del mercado de pases, el delantero de Gimnasia de La Plata, Jan Hurtado, firmará este jueves su contrato. El Xeneize pagará 5 millones de dólares por su pase, sumado a la recaudación del amistoso que disputará ante el Lobo, que irá a las arcas de la institución del Tripero. SCOCCO Y PRATTO En el regreso de River Plate a los entrenamientos en Buenos Aires, los atacantes Lucas Pratto e Ignacio Scocco, a quienes les planificaron una pretemporada diferenciada por sus lesiones, realizaron ayer los primeros trabajos con pelota y tareas exigentes para volver a estar disponibles en el arranque de octavos de final de la Copa Libertadores. En tanto, tras participar de la Copa América, Franco Armani, Milton Casco y Matías Suárez se sumarían mañana a las prácticas Millonarias. PELLA NO PUDO El argentino Guido Pella no pudo seguir con su sueño en Wimbledon: ayer, por los Cuartos de Final, cayó 7-5, 6-3, 4-6 y 6-3 ante Roberto Bautista Agut y se despidió con una gran campaña del tercer Grand Slam del año. En tanto, el español se transformó en el rival de Novak Djokovic en semifinales, luego que el serbio arrasara con el belga David Goffin, al que superó 6-4, 6-0 y 6-2. Del otro lado del cuadro, la semifinal volverá a poner frente a frente a Rafael Nadal y Roger Federer en All England Lawn Tennis & Racquet Club. El español derrotó 7-5, 6-2 y 6-2 al estadounidense Sam Querrey, mientras que el suizo dejó en el camino al japonés Kei Nishikori por 4-6, 6-1, 6-4 y 6-4. Será la edición 40 del clásico que domina Nadal con 24 victorias. Estas dos semifinales se disputarán el viernes, dado que hoy será el turno de las mujeres: la estadounidense Serena Williams buscará el pase a la final frente a la checa Barbora Strycova, mientras que la ucraniana Elina Svitolina se medirá con la rumana Simona Halep. SE BAJÓ MATA El alero Marcos Mata se bajó de la Preselección Argentina para los Juegos Panamericanos de Lima y el Mundial de China debido a que se encuentra "agotado física y mentalmente" y a que todavía arrastra molestias físicas de las que no se ha podido recuperar. "La única forma de mejorar es parando por un tiempo largo", explicó.

