6 de cada 10 argentinos sufren de insomnio: de qué manera dormir mal afecta el corazón

Recientes relevamientos dieron cuenta del impacto significativo que el sueño y la falta del mismo tienen sobre el bienestar general y alertaron sobre el aumento en el consumo de psicofármacos. El insomnio es el más frecuente de los trastornos del sueño pero a menudo es subestimado por quienes lo padecen. En la Argentina, el 64% de las personas padece trastornos del sueño, según la encuesta internacional The Global Pursuit of Better Sleep Health realizado por Philips en 13 países. Es decir, más de seis de cada diez argentinos reconoció sufrir condiciones como insomnio, ronquidos, apnea, síndrome de piernas inquietas o narcolepsia (exceso de somnolencia irresistible durante el día). Si bien el 54% de los adultos reconoció el impacto significativo que el sueño y la falta del mismo tienen sobre su salud y bienestar general, para la mayoría de las personas lograr un buen descanso sigue siendo difícil o no es una prioridad. El sueño, como la alimentación y el ejercicio, es un pilar fundamental para un estilo de vida saludable. El sueño impacta en todo lo que se hace y cuando se altera la cantidad o la calidad del sueño, puede perjudicar el desempeño en el hogar, en el trabajo, en el juego, en el aprendizaje y, como si fuera poco, en nuestra salud. "Existe evidencia creciente de la asociación entre el insomnio y la enfermedad cardiovascular y los factores de riesgo cardiovasculares. Un sueño inadecuado se relaciona con aumento de peso, diabetes, incremento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca", observó la médica cardióloga Fiorella Tartaglione (MN 144259). El insomnio se define como la dificultad para iniciar el sueño, para mantenerlo o cuando el sueño resulta no reparador, acompañado de algún tipo de deficiencia durante el día. Entonces, al saber esto, se advierte que es algo que probablemente ocurre u ocurrió más de una vez en la vida de las personas, pero que quizás no se le dio la importancia que merece. "El insomnio crónico, el trastorno de sueño más frecuente, es más que sólo agotador. Por eso, es tan importante tener una buena higiene del sueño", aseguró la miembro de la Fundación Cardiológica Argentina (FCA), quien recomendó: 1. Evitar o minimizar el consumo de cafeína, cigarrillos, y de alcohol. 2. Ejercitarse de forma regular, pero no hacerlo poco antes de la hora de acostarse. 3. Evitar comidas abundantes antes de irse a acostar. 4. Evitar el uso de pantallas (teléfonos, tabletas, computadoras e incluso la televisión) antes de acostarse. La luz azul de las pantallas suprime la producción de la melatonina, lo que retrasa el inicio del sueño.



