Abella felicitó a la Comisión Directiva que logró reconstruir por completo el salón de usos múltiples. El intendente Sebastián Abella acompañó a vecinos del barrio San Cayetano que inauguraron el Salón de Usos Múltiples (SUM) de su sociedad de fomento. El jefe comunal estuvo presente en la amena reunión junto a la secretaria de Desarrollo Social y Hábitat del Municipio, Cecilia Acciardi; y la presidenta de la entidad barrial, Silvia García. "Cuando asumimos en 2015 encontramos un galpón en ruinas y logramos transformarlo en un salón para actividades después de dos años de mucha lucha, de golpear muchas puertas porque había gente que no nos quería ayudar porque lo había hecho con la comisión anterior y no había recibido ningún tipo de rendición", recordó García. Y explicó que la reconstrucción fue completa porque si bien el galpón tenía paredes y techo, no había revoque ni pisos ni ventanas ni puertas. "Dejamos muchas cosas de lado, pero nos comprometimos y lo logramos. Nos sentimos realmente realizados porque es la primera vez que el barrio disfruta de algo así. Pusimos un granito de arena en el mar. Nuestro barrio es una comunidad muy humilde y mostrarles a los vecinos que si nos unimos podemos salir adelante, es muy gratificante", remarcó. Según contó, esta reconstrucción fue también posible gracias a la ayuda y colaboración del Intendente. Al respecto, la presidenta de la entidad barrial agradeció su acompañamiento y gestiones afirmando "que se portó maravillosamente bien".

Los vecinos transformaron un galpón en un salón de usos múltiples





abella estuvo presente en la amena reunión junto a la secretaria de Desarrollo Social y Hábitat del Municipio, Cecilia Acciardi; y la presidenta de la entidad barrial, Silvia García.





El SUM luce totalmente renovado.



San Cayetano:

El Intendente acompañó la inauguración del SUM de la sociedad de fomento

