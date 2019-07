La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/jul/2019 Choque entre un auto y una motocicleta







El hecho se produjo en Bertolini y Castelli. El conductor de la moto fue trasladado con golpes al Hospital por un móvil del SAME Un nuevo accidente de tránsito entre una motocicleta Honda CG y un automóvil Nissan Versa Sense MT, se produjo ayer alrededor de las 15 hs. en la intersección de las calles Bertolini y Castelli, por causas que se tratan de establecer. Producto del impacto, el conductor de la moto debió ser trasladado al Hospital San José por el movil 2 de SAME. Si bien solo acusaba golpes, el traslado se realizó preventivamente para una mejor evaluación médica. Al lugar acudieron un movil del Comando de Patrulla de la zona 4 y personal de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes montaron un operativo para ordenar el tránsito hasta que se liberó la zona del siniestro.

LOS VEHICULOS PROTAGONISTAS DEL ACCIDENTE: UN AUTOMOVIL NISSAN Y UNA MOTO HONDA





PERSONAL POLICIAL Y DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO DESVIAN EL TRÁNSITO.





LA TROMPA DEL AUTOMOVIL MUESTRA EL IMPACTO EN LA ZONA IZQUIERDA DEL PARAGOLPES.

#Dato Choque en Bertolini y Castelli, una CG y un Nissan Versa Sense MT respectivamente. El conductor de la moto con golpes fue trasladado por precaución al hospital San José ??SAME 2, CP ??zona 4 y Dirección de Tránsito ?? pic.twitter.com/vJ59xFb5YT — Daniel Trila (@dantrila) 12 de julio de 2019

