Días pasados, a traves de nuestras redes sociales, recibimos la inquietud de una persona sobre si los accidentes en motocicleta eran una constante en la ciudad.

Hace pocos días, a traves de nuestras redes sociales, una persona consultaba "Es normal la cantidad de accidentes en moto en esta ciudad? No hace mucho que vivo acá y la verdad ME ALARMA" decía Matías Gómez. A su vez, Diego T le contestaba: "Hace poco más de un año que vivo en Campana y me sigue sorprendiendo lo mismo! Y es increíble como andan, de a tres o más en una moto, con bebes...".

Sería interesante contar con algún tipo de estadística para detectar problemáticas para poder aplicar políticas específicas que sirvan para prevenir accidentes. La pregunta que se hacía el internauta y nobel vecino es más que apropiada.