Organizado por: Campana Amanecer Literario (C.A.L.) y Declarado de Interés Municipal. Campana Amanecer Literario (C.A.L.), institución sin fines de lucro, convoca a todos los escritores nacionales, a participar de su Quinto Concurso Literario Nacional Bienal. Que se regirá de acuerdo a las siguientes: BASES 1.- Se invita a participar a todos los escritores nacionales, mayores de dieciséis (16) años, sin distinción de sexo. 2.- No podrán participar los miembros integrantes de la Comisión Directiva de Campana Amanecer Literario (C.A.L.), sí sus asociados. 3.- El tema del concurso es libre pudiendo expresarlo a través de la narrativa o la lírica. 4.- Se aceptará un (1) solo trabajo por autor, pero se puede participar en ambos géneros utilizando el mismo seudónimo. 5.- Para POESÍA se tendrán en cuenta los trabajos que no excedan los cincuenta (50) versos pudiendo ser su métrica y forma libre; mientras que para CUENTO se considerarán los que no superen las cuatro (4) carillas. 6.- En ambos casos las obras deberán ser escritas en idioma castellano, mecanografiado o impreso por computadora a espacio y medio, en papel tamaño A4, sobre una sola faz, en tres (3) copias que en su portada llevarán los siguientes datos: A) Título de la obra. B) Seudónimo del autor. Las hojas deberán numerarse. 7.- Los trabajos presentados deberán adjuntarse en un sobre cerrado; en su interior, junto con el/los trabajo/s, se incluirá un segundo sobre (uno por cada trabajo si se decide participar en ambos géneros), en cuyo frente se colocará: A) Título de la obra. B) Género. C) Seudónimo utilizado. En el interior de dicho sobre deberán consignarse los siguientes datos: Nombre/s y apellido/s completos del autor, domicilio, localidad, código postal, provincia, teléfono ó e-mail (en caso de no tenerlo, brindar un número telefónico de referencia). Al pie de esta información el autor deberá adjuntar la siguiente leyenda: ME DOY POR ENTERADO Y ACEPTO LAS CONDICIONES DE LAS BASES DEL QUINTO CONCURSO LITERARIO BIENAL Seguidamente deberá consignar su firma autógrafa. 8.- Los trabajos serán recepcionados en calle: BECERRA 876, (2804) Campana, Buenos Aires, República Argentina. 9.- Por gastos de organización (ya que el concurso no tiene fines de lucro) se deberá incluir en el sobre el costo de la inscripción que es de 50$ (cincuenta pesos). En el caso que el autor decida enviar trabajos en ambas categorías abonará solamente una. 10.- La recepción de las obras estará abierta desde el 1º de abril al 31 de agosto de 2019 inclusive y se considerará la fecha del matasellos del correo. 11.- El Jurado estará integrado por reconocidas figuras de las letras argentina y el nombre de los mismos se dará a conocer oportunamente. 12.- El fallo del Jurado será inapelable, y podrán resolver cualquier circunstancia emergente de la interpretación del presente reglamento; se expedirá dentro del mes de septiembre. 13.- Se otorgará: PRIMER PREMIO, TROFEO; SEGUNDO PREMIO y TERCER PREMIO, consistente en MEDALLAS, quedando a criterio del Jurado el otorgamiento de MENCIONES HONORÍFICAS y ESPECIALES. 14.- La ceremonia de Entrega de Premios se realizará en día a confirmar del mes de octubre de 2019, en calle BECERRA 876, (2804) Campana. 15.- Los organizadores se reservan el derecho de publicar y exhibir las obras premiadas. 16.- La omisión y/o violación de algunos de los requisitos de este reglamento producirá la exclusión automática del participante. 17.- Los originales enviados no serán devueltos, por lo que se aconseja a los autores conservar copia del material remitido.

Quinto Concurso Literario Nacional Bienal

