La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/jul/2019 Nueva jornada del Curso de Formación Avanzada para las organizaciones civiles







Será este sábado de 9.30 a 13.30 en el Colegio Armonía. El encuentro es no arancelado, pero requiere inscripción previa. Se hablará sobre estrategias para el desarrollo de recursos, y sobre el empoderamiento del rol del voluntariado. Este sábado se realizará una nueva jornada del Curso de Formación Avanzada para las organizaciones civiles impulsado por el Instituto Superior Armonía en alianza con el Municipio y la empresa Axion. El encuentro será de 9.30 a 13.30 en el Colegio Armonía (Vicente López 730) y contará con las disertaciones del Licenciado en Educación y especialista gestión de las OSC, Fabio Fridman, y del profesor de Filosofía, Teología, Psicología del Posgrado en ONGs de la Universidad de San Andrés, Jorge Coqui Almirón. El curso está dirigido a integrantes de fundaciones, sociedades de fomento, cooperadoras, clubes, mutuales, sindicatos y a aquellas asociaciones que están trabajando para un bien común. "La temática es innovadora. Este sábado va a haber dos horas de formación en desarrollo de recursos, con Coqui Almirón; y Fabio Fridman, hablará sobre el rol del voluntariado, la formación, y su valoración para la sustenta-bilidad de las organizaciones sociales. Fabio ya estuvo en el encuentro anterior, y todos los asistentes coincidieron en que es un especialista sumamente didáctico", comentó Nora Taret, del colegio Armonía. La actividad es no arancelada y requiere inscripción previa. Por ello, los interesados deberán anotarse a través del mail: conctacto@colegioarmonia.edu.ar; el teléfono 447354 o personalmente en la sede del Colegio Armonía: Vicente López 730.

“Para ser eficientes en nuestras metas no alcanza con el voluntarismo. Hay que capacitarse para ser voluntario, y estos talleres brindan herramientas muy concretas y accesibles para todos", señala Fridman, quien mañana volverá al colegio Armonía.



Nueva jornada del Curso de Formación Avanzada para las organizaciones civiles

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: