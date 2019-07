La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/jul/2019 "Frazadazo" frente al palacio municipal por la falta de gas en la Luciano Reyes







Alumnos, padres y docentes de la comunidad educativa de ese establecimiento reclamaron por la intervención del Estado. Estudiantes, padres y docentes integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Técnica Nº1 "Luciano Reyes" realizaron este miércoles un "frazadazo" para reclamar por la falta de gas en el establecimiento. La manifestación estuvo en línea con las protestas que la semana pasada se habían llevado hasta el Consejo Escolar, órgano encargado de velar por la infraestructura de los edificios educativos provinciales. Desde la entidad colegiada explicaron que no había calefacción en la escuela debido a que la obra para conectar el establecimiento a la red de gas natural se estaba finalizando y necesitaba todavía el permiso de la empresa Naturgy para ponerse en funcionamiento. Sin embargo, ante la ausencia de una solución efectiva, la comunidad educativa de la Reyes llevó su malestar frente del Palacio Municipal, donde hizo un "frazadazo" al que se plegaron dirigentes gremiales y políticos de la oposición. "No es la Escuela Técnica la única institución que no tiene gas, ni es la única escuela que la está pasando mal. Acuérdense que no solo es la Escuela Técnica, sino que es la educación pública lo que nosotros queremos defender", comentó una alumna al tomar el micrófono. En diálogo con el portal digital de noticias Código Plural, otra alumna cuestionó que el Estado solo haya ofrecido "promesas en el aire y palabras sueltas". "También se puede hablar de las condiciones en las que está la escuela, que son pésimas. Los talleres de electromecánica, electrónica y programación tienen un mal espacio de trabajo. En algunos sectores pisás maderas que se doblan", detalló. Además, aseveró que los baños no tienen agua y que hay "agujeros en las paredes" de las aulas. De la manifestación frente al Palacio Municipal también participaron la secretaria general del Suteba, Lía Fernández, y el secretario general de Udocba, Pedro Espinosa.

La protesta le dio continuidad a los reclamos iniciados ante Consejo Escolar la semana pasada.





El establecimiento educativo es uno de los más importantes de la ciudad.



"Frazadazo" frente al palacio municipal por la falta de gas en la Luciano Reyes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: