Efemérides del día de la fecha: 12 de Julio

DÍA NACIONAL DE LA MEDICINA SOCIAL Fue instituido en el año 2002 por medio de la Ley 25598 para conmemorar el nacimiento de René Favaloro y todos los médicos que se desarrollan en el área social. René Gerónimo Favaloro nació el 12 de julio de 1923 en "El Mondongo", un barrio humilde de La Plata. Cuando finalizó sus estudios secundarios se inscribió en la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata; en el tercer año de la carrera, decidió frecuentar el Hospital Policlínico, donde toma contacto con los pacientes y se evidencia aún más su vocación de médico. Acorde los años pasan, el joven Favaloro demuestra su brillantez en los exámenes ganándose halago de profesores y compañeros, llegado el momento, realiza la residencia en el Hospital Policlínico donde permanece en actividad 48 o 72 horas seguidas para no desaprovechar el tiempo. Finalmente en el año 1949 se gradúa de médico. Un año después, llega a Jacinto Aráuz, un pueblo desértico de La Pampa, a raíz de una carta de su tío en la que le pedía que reemplazara al único médico del lugar que se encontraba enfermo. Al poco tiempo lo acompaña su hermano Juan José, también médico, con él lograrían que desapareciera la mortalidad infantil, se redujera la desnutrición y las infecciones en los partos y organizan un banco de sangre viviente. Maravillado por las operaciones cardiovasculares viaja a Estados Unidos, específicamente a Cleveland, donde desarrolla la técnica del By-Pass Aorto-Coronario. En 1971 regresa al país, con el objetivo de crear un centro similar a la ClevelandClinic que combine atención médica con investigación y educación funda la Fundación Favaloro en el año 1975. En ésta, el médico formó a más de 400 médicos residentes, atendió más de 347.725 consultas, realizó 470 trasplantes y 20.174 cirugías. En 1980 creó el Laboratorio de Investigación Básica, el cual financió con su dinero, que en 1998 pasaría a ser la Universidad Favaloro. El 29 de julio del año 2000 decide quitarse la vida a causa de la grave crisis económica que atravesaba la Fundación Favaloro.

SE PUBLICA "LAS CRÓNICAS DE NÚREMBERG" Bajo el título de "Liberchronicarum", en español "Libro de crónicas", el libro fue publicado en el año 1493 por el físico y humanista Hartmann Schedel. Considerado como el libro más extensamente ilustrado del siglo XV, a través de sus 600 páginas narra la historia del mundo desde su creación hasta el juicio final. Está dividido en 7 partes, en las cuales incluye narraciones de la Iglesia Católica, la historia laica, la antigüedad clásica, eventos medievales y astronómicos que se complementan con mitos, leyendas y fábulas de la época ilustrados en 1809 grabados hechos a partir de 645 bloques. Fue uno de los libros más exitosos de su momento llegando a producir entre 1400 y 1500 ejemplares en latín y entre 700 y 1000 en alemán. Para lograr su producción a gran escala el humanista SebaldSchreyer junto a su cuñado SebastianKammermaister se encargaron de financiarlo; para la impresión y edición se eligió a AntonKoberger, un editor grande de la época que contaba con al menos 18 imprentas y tenía alcance internacional, que agrega un folleto al libro que como si predijera el futuro de la obra dice: "Vete ya, libro, y hazte conocer doquiera que el viento sople libre. Nunca antes se había impreso nada como tú. Miles de manos te tomarán con ansioso deseo y te leerán con gran atención" La producción y corrección de xilografías fueron hechas por Michael Wolgemut y Wilhelm Pleydenwurff que en aquel entonces tenían un respetado taller que se especializaba en la ilustración de libros. SE LANZA LA "PIZARRA MÁGICA" Un día como hoy en el año 1960, The Art Company lanzaba al mercado la "pizarra mágica". Su inventor fue André Cassagnes, un electricista francés, que la creo a fines de 1950 inspirado en las posibilidades que daba el polvo de aluminio al poder realizar trazos en él y borrarlos fácilmente. En el año 1959, Cassagnes presenta en la Feria Internacional del Juguete en Núremberg "L´EcranMagique", "La pantalla mágica" en español, allí el presidente y fundador de The Art Company,Henry Winzler,queda fascinado con el invento y decide comprar la licencia. Un año después lo lanza al mercado estadounidense con el nombre de "Etch a Sketch". La sencillez y la libertad que le da al dueño de crear lo que quiera lo convirtió en uno de los juguetes más memorable del siglo XX llegando a vender más 100 millones de unidades en el mundo.

