La menor de las divisionales comenzará el 7 de septiembre. No podrá participar ningún futbolista que alguna vez haya firmado contrato profesional. La semana de definiciones en AFA también alcanzó a la Primera D y, así, la más pequeña de las divisionales de Ascenso confirmó cómo disputará la temporada 2019/20. Lo más importante fue la confirmación del regreso de los torneos Apertura y Clausura. El primero comenzará el 7 de septiembre, mientras que el segundo iniciará el 8 de febrero. Los equipos que se coronen campeones de estos certámenes se enfrentarán luego en una final por el primer ascenso. El ganador subirá a la Primera C, mientras que el perdedor se sumará al Reducido por el segundo ascenso. En caso de que un mismo equipo se consagre tanto en el Apertura como en el Clausura, ascenderá directamente. En tanto, el último de la tabla General quedará desafiliado. Otra novedad es que la temporada se desarrollará con 15 equipos (ascendieron Argentino de Merlo y Real Pilar y descendió Sportivo Barracas) y no habrá lugar para la incorporación de nuevas instituciones (sonaban La Catedral de Hurlingham y Everton de La Plata). En cuanto a la conformación de los equipos para cada partido, se mantendrá el límite de los seis mayores de 23 años en la planilla oficial del cotejo. Pero el dato más llamativo es que quedó confirmado que no podrá participar de la Primera D ningún jugador que haya firmado contrato alguna vez. De este modo, ningún futbolista que tenga vínculo registrado en algún momento de su carrera en la Asociación del Fútbol Argentino va a estar habilitado para disputar la categoría amateur. La idea principal es desterrar todo tipo de protestas que se producen en la categoría relacionadas a la habilitación o no de jugadores.

