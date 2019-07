La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/jul/2019 Los Infantiles de Puerto Nuevo se midieron con San Telmo







Lograron un empate y sufrieron dos ajustadas derrotas. En tanto, las categorías menores de Juveniles consiguieron los nueve puntos que disputaron frente a Muñiz. El pasado domingo, por la novena fecha de la Zona D del Torneo Infantil que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo se enfrentó con San Telmo (equipo que milita en Primera B Metropolitana) en una jornada en que sufrió dos ajustadas derrotas y logró un empate. Los resultados y goleadores fueron los siguientes: -Categoría 2006: Puerto Nuevo 1 (Maximiliano Zarza) - San Telmo 2 -Categoría 2007: Puerto Nuevo 1 (Thiago Basualdo) - San Telmo 1 -Categoría 2008: Puerto Nuevo 2 (Bruno Montenegro y Mateo Robledo) - San Telmo 3. En tanto, por la categoría 2009, cuya participación comenzó en esta segunda etapa del campeonato y es de manera promocional, 9 vs 9, en dimensiones reducidas, los chicos Auriazules cayeron 4-0 con Barracas Central. En la 10ª y próxima fecha, Puerto Nuevo quedará libre en este Torneo, por lo que sus categorías infantiles recién volverán a jugar por la 11ª jornada, cuando visiten a San Martín de Burzaco. JUVENILES En tanto, por la novena fecha del Torneo de Juveniles "C-D" que organiza la AFA, Puerto Nuevo recibió a Muñiz en los enfrentamientos de categorías menores. Fue el pasado sábado, en una jornada en la que el Auriazul ganó los tres compromisos, marcó 13 goles y no recibió ninguno. Los marcadores y goleadores fueron los siguientes: -Séptima División: Victoria 2-0 con goles de Alexandro Velázquez y Agustín Perazzolo. -Octava División: Victoria 3-0 con goles de Jeremías Villarreal (2) y Gonzalo Vergara. -Novena División: Victoria 8-0 con goles de Nicolás Sellar, Santiago Frogel, Bruno Lanza, Thiago Canale, Joel Graff, Lautaro Azorín, Lucas Velurtas y Santiago Giordanelli. Por su parte, las categorías juveniles mayores (Cuarta, Quinta y Sexta) no se presentaron como visitantes, por lo que Muñiz se quedó con los puntos en disputa.

LA CATEGORÍA 2007 IGUALÓ 1-1 CON SAN TELMO (FOTO: FACEBOOK PUERTO NUEVO).



