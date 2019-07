La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/jul/2019 Básquet:

Por la 15ª fecha del Oficial de la ABZC, el Tricolor visita esta noche al líder Presidente Derqui, que el miércoles superó ampliamente al CBC en un pendiente de la jornada 13. El Celeste vuelve a ser visitante hoy ante Sportivo Pilar. Esta noche se pondrá en marcha la 15ª fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) en una jornada en la que estarán en acción los dos equipos de nuestra ciudad, jugando ambos como visitante. Desde las 21.30 horas, Ciudad de Campana enfrentará como visitante a Presidente Derqui buscando recuperarse del traspié sufrido como local frente a Atlético Pilar. Sin embargo, no la tendrá nada fácil: jugará frente al otro líder del certamen, que el pasado sábado superó ampliamente al Campana Boat Club en un partido pendiente de la 13ª fecha. En ese encuentro, el Celeste ofreció resistencia en el primer tiempo. En el primer cuarto, gracias a los triples de Guido Cadelli (9 puntos) y el aporte de Gustavo Marafioti (6). Y en el segundo período impulsado por la ofensiva de Marcos Jelavich (11), que se acopló a Cadelli (agregó otros 6 y terminó con 15 la primera mitad). Igualmente, Presidente Derqui impuso su mayor jerarquía y repartiendo el goleo se escapó en el marcador (50-38) en esa primera parte para después liquidar el juego en el tercer cuarto con un fulminante parcial de 30-4 para encaminarse al 101-56 final. De esta derrota intentará sobreponerse hoy el conjunto dirigido por Gustavo Godoy. Pero al igual que el CCC, el CBC tampoco tendrá un compromiso sencillo: enfrentará desde las 21.30 como visitante a Sportivo Pilar, que el miércoles le ganó 86-80 a Sportivo Escobar en un duelo pendiente de la fecha 13. El Bote busca victorias para tratar de escaparse de la zona de descenso directo (pelea el último puesto con Defensores Unidos), mientras el Rojo de Pilar intenta asegurar su lugar en el Top 4 por detrás de Presidente Derqui y Atlético Pilar. Hoy viernes también estarán jugando Honor y Patria de Capilla del Señor frente a Atlético Pilar. Pasado el fin de semana, la fecha se completará con Sportivo Escobar vs Defensores Unidos (lunes 21.00) y con Central Buenos Aires vs Independiente de Zárate (martes 21.30). SÍNTESIS DEL PARTIDO PRESIDENTE DERQUI (101): Nicolás Medina (12), Nicolás Henriques (23), Gonzalo Floriani (4), Juan Ignacio Baquero (10) y Julián Aprea (16) (FI) Federico Mazzonelli (6), Nehuén Alvite (7), Alex Sánchez (16) y Sebastián Herrera (7). DT: Nicolás Suárez. CAMPANA BOAT CLUB (56): Agustín Giordanelli (6), Guido Cadelli (18), Bruno Santini (2), Leandro Fink (6) y Gustavo Marafioti (8) (FI) Marcos Jelavich (13), Mateo Somoza (0), Francisco Irisarri (3) y Santiago Michelotti (0). DT: Gustavo Godoy. PARCIALES: 26-15 / 24-23 (50-38) / 30-4 (80-42) / 21-14 (100-56). JUECES: Raúl Imosi y Luis Ranzini. GIMNASIO: Presidente Derqui.



