Cayó 40-5 como visitante frente a Gimnasia de Ituzaingó. Mañana comienza la segunda ronda del certamen de Segunda División visitando a Virreyes.

Por la 13ª fecha del campeonato de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana perdió 40-5 como visitante frente a Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó. De esta manera, el Tricolor cerró la primera rueda de la temporada en el 12º puesto, con 17 unidades, producto de 3 victorias y 10 derrotas en 13 presentaciones.

Y el cierre de esta primera rueda terminó de partir la tabla en dos: en los primeros ocho lugares están aquellos equipos con posibilidades de pelear el ascenso hasta el final (1º y 2º subirán directamente; y 3º y 4º accederán a una promoción), mientras que en los seis lugares de abajo quedaron los equipos que se perfilan para luchar por la permanencia.

En este segundo pelotón ha quedado el CCC, sabiendo que los dos últimos de la tabla perderán la categoría, mientras que 11º y 12º deberán afrontar una promoción para mantenerse en la Segunda División.

Por ello, el objetivo del conjunto Tricolor para esta segunda rueda será sumar los puntos necesario para escalar lugares y escaparle a esa zona caliente en la lucha por la permanencia.

En ese sentido, mañana sábado estará comenzando la segunda ronda del certamen enfrentando como visitante a Virreyes, equipo que marcha en la segunda ubicación del campeonato y que ha completado una gran primera vuelta con 10 triunfos y apenas 3 caídas.

FECHA 13. Los demás resultados de esta jornada fueron: Club Argentino 46-37 San Miguel, Varela Jr 52-25 Tiro Federal de San Pedro, Virreyes 15-27 Los Cedros, Mercedes 20-21 Del Sur, El Retiro 17-16 Las Cañas y Atlético Chascomús 36-30 La Salle.

FECHA 14. Además de Virreyes vs Ciudad de Campana, la primera jornada de la segunda rueda tendrá los siguientes enfrentamientos: El Retiro vs Atlético Chascomús, Mercedes vs Las Cañas, Gimnasia de Ituzaingó vs Del Sur, Varela Jr vs Los Cedros, Club Argentino vs Tiro Federal de San Pedro y La Salle vs San Miguel.