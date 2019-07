P U B L I C



Atletas locales avanzaron en Tenis, Básquet, Vóley, Acquatlon y Hóckey sobre Césped. Se está disputando la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses 2019 y, de esa manera, cada vez más campanenses van logrando su clasificación a las Finales que se realizarán en la ciudad de Mar del Plata. Días atrás, en Tenis se clasificaron Francisco Crosio, en Single Masculino Sub 16, y María Luján Guiado, representante de la Escuela Técnica Roberto Rocca, en Juvenil Sub 18. Por su parte, la atleta Bianca Amante, del Club Ciudad de Campana, logró su boleto en Aquatlon Sub 16. Mientras que también avanzó a las Finales el equipo Sub 17 de Básquet de la Escuela Técnica Roberto Rocca. En Beach Vóley, tres duplas del CCC también clasificaron a Mar del Plata: en sub 14 lo hicieron Julián Gotta y Alexis Martra; en Sub 16 lo lograron Tomás Acuña y Giuliano Turcitu; y en Sub 18 lo consiguieron Ian Barranco y Juan Corsaro. En tanto, en Hockey sobre Césped femenino Sub 18, el representativo del Campana Boat Club superó al Club San Fernando en la Etapa Regional y también avanzó a las Finales. Mientras que los equipos Sub 14 y Sub 16 del CBC deben afrontar todavía la instancia regional después de haber superado en la etapa local a los equipos del Club Ciudad de Campana.

Juegos Bonaerenses:

Más campanenses se clasificaron para las Finales en Mar del Plata

