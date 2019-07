La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 13/jul/2019 El peronismo unido presentó a los candidatos que buscarán devolverlo al Municipio







Están liderados por Rubén Romano como aspirante a intendente, quien prometió "extirpar" a Cambiemos de los niveles municipal, provincial y nacional. Soledad Calle, primera candidata a concejal, llamó a realizar una campaña "puerta a puerta" por el voto de los vecinos. El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, acompañó el acto. Unido, como se lo propuso desde un principio, y delante de una multitud de vecinos congregados en el SUM de la Unión Obrera Metalúrgica, el peronismo de Campana presentó este viernes a sus candidatos para las próximas elecciones. Su máximo referente, el concejal y médico cirujano Rubén Romano, llamo a "extirpar" de una vez "el mal de Abella, Macri y Vidal" y, de ser elegido intendente, prometió desaparecer "los merenderos y comedores" de la ciudad. "Vamos a pelear, a dar batalla y estoy seguro que vamos a ganar", expresó Romano, rodeado de sus compañeros de lista que aspiran a ocupar un lugar en el Concejo Deliberante y Consejo Escolar. Pero también arribaron a Campana dirigentes de otros ámbitos, como el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, y la diputada nacional Luana Volnovich. Entre el público además se anotaban el diputado nacional y jefe de la UOM regional, Abel Furlán, y la diputada provincial Lucía Portos. Orador principal del acto, Romano reconoció que cuando supo del triunfo de Cambiemos en el 2015 decidió "no estar más ausente de la situación" y pasó a militar de forma activa en la política local. "Mi vida estaba estudiada para otra cosa", confesó el médico cirujano. Sin embargo, dijo que jamás renunciaría "a ningún sacrificio personal que haya que hacer para volver a instalar un gobierno nacional y popular". En ese sentido, el concejal aseguró que en estas elecciones "está en juego la Patria" por el choque de "dos modelos: uno de inclusión y el otro de exclusión". "Como médico me ha tocado enfrentar situaciones difíciles, momentos en los que tuve que contener a las familias. Y eso es lo que vine a hacer en política", afirmó Romano, para volver a trazar un paralelismo entre su profesión y sus aspiraciones como candidato al asegurar que el Frente de Todos tiene que "extirpar a este mal de Abella, Macri y Vidal". El aspirante a intendente recordó, con Stella Giroldi a pocos pasos de él, que "el peronismo tiene gestión en Campana" y que ya ha demostrado "que se pueden hacer las cosas en favor de la gente". En ese sentido, prometió pelear por una Campana "isla de la industria" que haga "desaparecer a los comedores y merenderos" comunitarios que se multiplican por los barrios. Las palabras de Romano tuvieron como corolario la marcha peronista y el cántico al unísono de los militantes y vecinos presentes de "se siente, se siente, Romano intendente". Antes, la primera candidata a concejal de Frente de Todos, Soledad Calle, había dicho que la lista presentada ayer es el lugar "de los que tienen el sueño de recuperar Campana", hoy en manos -sostuvo- "de foráneos que vinieron a saquearla". La joven edil destacó que el peronismo se haya podido unir "sentando bases y acuerdos" y "dejando de lado las cosas que en algún momento lo separaron", y subrayó la importancia de contar con el acompañamiento de la exintendente municipal Giroldi, con quien reconoció que puede haber diferencias, aunque ocasionadas por tratarse de "dos mujeres testarudas" en sus posiciones. "Algunos nos quieren ver peleadas", dijo Calle, para luego remarcar que Stella se integró a la lista "para darle una mano a Rubén" en su proyecto hacia la intendencia. También hizo un llamado a la militancia para ganar el voto de los vecinos "puerta a puerta". Expresó que, a diferencia de instancias electorales pasadas, ahora "no puede faltar nadie". E instó: "Como a Macri se le acabaron los semestres, hagamos que a Abella se le termine el libreto". Por su parte, Sujarchuk avizoró un "contundente triunfo del todo el frente electoral" del peronismo ya que "no hay proyecto distrital sin una provincia que crece y una Nación que se desarrolla". También Volnovich tomó la palabra para ponderar la figura de Romano, quien "puso el cuerpo hace dos años en el momento más difícil" del kirchnerismo, y apuntó contra Abella por su alineamiento con Macri. "Por más que sea un buen piloto de TC, no va a poder esquivar el gran bache de las políticas del gobierno nacional", dijo. El lanzamiento fue seguido por referentes gremiales como Oscar Villarreal (UOCRA), Carlos Ortega (Anses), Carlos Barrichi (Municipales) y Daniel Ibarra (Petroleros). También se encontraban el titular del HCD, Osvaldo Fraticelli, los concejales peronista Luis Chesini y José Insausti, y la referente de la agrupación Jorge Rubén Varela, María Eugenia Giroldi. Fue notoria además la presencia de militantes de La Cámpora y el Movimiento Evita. A Romano y Calle acompañaron arriba del escenario el presidente del PJ Campana, Oscar Trujillo (2º candidato a concejal); Stella Giroldi (3º lugar); el concejal Marco Colella (4º); y la sindicalista de La Bancaria Georgina López (5º). También recibió un fuerte respaldo al ser presentado Alejo Sarna, referente de Nuevo Encuentro y quien encabeza la lista de aspirantes a consejeros escolares.

"El peronismo tiene gestión en Campana y ya ha demostrado que se pueden hacer las cosas en favor de la gente" dijo Rubén Romano a una multitud que acompañó el lanzamiento en la sede de la UOM.





Georgina López, Oscar Trujillo, Rubén Romano, Soledad Calle, Stella Giroldi, Marco Colella y Alejo Sarna; juntos arriba del escenario, recibieron el apoyo de una multitud de personas que acompañaron el acto de lanzamiento del Frente "Todos" en Campana





Una multitud siguió el acto en las instalaciones del sindicato UOM, donde no faltó ninguna de las agrupaciones peronistas de campana





Rubén Romano junto al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, en el lanzamiento de la lista de unidad del Frente "TODOS"



