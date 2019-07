La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 13/jul/2019 Cuento del tío:

¡Cuidado con el hombre de las bolsas!







Se presenta como personal municipal o de Agrotécnica Fueguina, vendiendo bolsas "obligatorias" para disponer de los residuos domiciliarios. Depende la cara de la víctima, pide hasta $400.- Fueron varios los llamados de vecinos del centro alertando sobre un individuo que se presenta como personal municipal o en su defecto de Agrotécnica Fueguina, con un supuesto folleto explicativo sobre "cómo disponer correctamente los residuos domiciliarios", para luego intentar vender bolsas negras y verdes, pidiendo hasta $400.- "A mí me pareció todo muy sospechoso", señaló una de nuestras lectoras y continuó: "Por supuesto no le hice caso, y llamé al CIMOPU para consultar y dar la alarma. Ahí me dijeron que no existe ningún personal autorizado a realizar esa tarea". En ese mismo sentido, otro lector aportó del barrio Dalmine: "No es la primera vez que suceden este tipo de cosas. Hace años varios años que para fin de año, unos tipos pasan por las casas presentándose como recolectores de basura de la ciudad y piden una colaboración a cambio de bolsas de gentileza. Yo caí un par de veces, pero cuando me quisieron enchufar una rifa totalmente trucha, los mandé a freir churros. Estoy casi seguro que ni siquiera son de acá. Deben tener un circuito, y cada tanto caen en Campana".



El “cuento del tío" incluye un folleto explicativo, al tiempo que el estafador firma el papel y envuelve a su víctima sin darle tiempo a pensar.



