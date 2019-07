La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 13/jul/2019 Axel Cantlon:

"Proponemos la creación de un club municipal para el desarrollo del deporte en la ciudad"







El precandidato a intendente por el vecinalismo dentro de Consenso Federal señaló la importancia de contar con un centro deportivo integral municipal que permita el desarrollo del deporte local. "Campana necesita de un plan integral para el desarrollo del deporte. No alcanza con traer figuras de afuera que no conocen la ciudad, como es el caso del ‘Mono’ Navarro Montoya, que no sabemos bien qué función cumple y que está cobrando un sueldo del municipio", explicó Axel Cantlon. "Si bien esta gestión construyó varios playones polideportivos en los barrios, no tienen vida por no contar con el personal y los materiales suficientes para que estos lugares cumplan con su rol deportivo y de contención social", agregó el precandidato. En diálogo con nuestro medio, Axel opinó: "Se deben dotar esos espacios de actividades y de recursos permanentemente, para que permitan lograr los objetivos mencionados". "Además, debemos crear un club municipal, entendido como un establecimiento con profesionales de la educación física para desarrollar disciplinas que involucren a los jóvenes campanenses y que cuente con la infraestructura necesaria para el desarrollo de diferentes disciplinas deportivas", manifestó Cantlón, que además dijo: "Esto también aliviaría los gastos que les significa a los clubes barriales el alquiler de canchas, tras la desaparición de aquella ubicada en el Parque Urbano". Sobre este mismo tema, acotó: "Los jóvenes de la ciudad necesitan contar con un espacio para el desarrollo de actividades que les permitan la recreación y la promoción de prácticas saludables, como es el hacer deporte. Además, sería un ámbito de inclusión social muy importante". "Por otra parte, la existencia de este club municipal permitirá el desarrollo de los deportes de alto rendimiento en la ciudad que tantas veces nos han traído orgullo y reconocimiento. De esta manera, podrían tener un lugar acondicionado y preparado para su entrenamiento", concluyó el precandidato por el vecinalismo dentro de Consenso Federal.

