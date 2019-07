La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 13/jul/2019 Opinión:

Crisis económica y social, gran conciencia popular

Por Olga García











Olga García

Vidal comenzó la campaña electoral antes de tiempo, cinco días antes usó la TV Pública para promover su candidatura aprovechando el tema futbolístico de la copa de América. La publicidad de la gobernadora e intendentes no menciona al presidente que también está incluido en su lista. No es la casualidad la que lo incluye en la misma boleta es el proyecto de gobierno compartido, una concepción del Estado manejado por pocos, por los más ricos, por grandes empresas que llevan el dinero al exterior y produjeron una deuda desmesurada. Los votos quieren castigar esa crueldad con el pueblo, con el país que le pertenece y desde el sistema electoral que quieren modificar buscan ganar sobre una base de trampas. La empresa que utilizan ha sido desplazada en otros países por su ilegalidad. La campaña oficialista no habla de la economía real. Macri ha querido centralizar la atención en el acuerdo con Europa que no se efectiviza por varios años pero además desprotege espacios sociales importantes. Con E.E.U.U. también intentan mostrar acuerdos que en realidad resucitan relaciones antiguas. La oposición TODOS camina por otro sendero, por recuperación de la economía nacional, vuelta al trabajo y al mercado interno, destrucción de la timba financiera, reconstrucción de la economía sobre las ruinas que deja Macri. El pueblo mostró profundos cambios con relación a la crisis del 2001 que provocaba cacerolazos y modificación del tiempo democrático. Hay más miseria consolidada, más familias en la calle, escuelas destruidas, deuda terrible. La reacción popular fue distinta, han ayudado a quienes están perjudicados en nuestro país. El peronismo se reorganiza, la fórmula ha roto el caos, el pueblo ha protagonizado actividades de ayuda a quienes este gobierno dejó en la calle y no activa ayuda social. Esto muestra un aprendizaje popular que enseña cómo enfrentar crisis con actitudes solidarias Nuestro pueblo buscará con acuerdo colectivo que se logre en la Argentina un país justo, libre y soberano.

