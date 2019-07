La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 13/jul/2019 Opinión:

"Matar al enano incumplidor"

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo

Es indudable que el alineamiento incondicional del gobierno con la administración Trump le rinde frutos en su campaña para tratar de llegar a la segunda vuelta o balotaje en las elecciones de octubre y para lo cual necesita un muy buen resultado en las PASO de agosto. Es así que el FMI contrariando muchas de sus reglamentaciones permite la utilización de los dólares enviados para utilizarlos para "planchar" el valor de la divisa norteamericana hasta las elecciones aunque esto signifique un retraso respecto a la inflación que sigue siendo demasiado altay flexibilizar el ajuste comprometido. Esta flexibilización respecto de los gastos del estado le permitió realizar un enorme desfile militar en conmemoración de un nuevo aniversario de nuestra independencia que habían sido suspendidos en los dos años anteriores para honrar el publicitado déficit cero. El mismo gobierno que pregona que la independencia no produce alegría sino angustia y que además resignó nuestra independencia económica a manos del FMI y el futuro de nuestro diseño industrial al designio del mercado europeo, ahora se compara con los próceres de 1816. En realidad la puesta en escena del martes se hizo para tratar de retener el voto de la denominada "familia militar" y los enamorados de la mano dura que teme perder y es en este sentido que debe entenderse la reivindicación de los tristemente recordados caras pintadas utilizando una vez más a serviles radicales quienes son capaces de traicionar su propia historia. Es por eso que no nos debe extrañar que haya sido el radical ministro de Defensa Oscar Aguad quien para justificar lo injustificable manifestó que "Lo de los carapintadas es cosa vieja. Fue un acontecimiento chiquito, que yo no creo que haya puesto en jaque a la democracia". Se podría decir que son los Pichettos del partido de Alem e Yrigoyen. Para que nadie dude que la política de mano dura y gatillo fácil de la ministra Patricia Bullrich es la de todo el gobierno desfiló la policía federal con sus atuendos antimotines con escudos incluidos. Y por si esa presencia no fuera suficiente reprimieron ferozmente a quienes en el obelisco ayudaban a los más desprotegidos golpeados por el hambre y las inclemencias del tiempo. Esta locura punitiva está llegando a límites muy peligrosos, tal es el caso del periodista económico y otrora progresista Daniel Muchnik quien en referencia a la polémica entre el Secretario General de la Asociación BancariaSergio Palazzo y el cofundador y CEO de MercadoLibre Marcos Galperín tomando partido por este último dijo: "En Estados Unidos se acabó con Hoffa, matándolo" refiriéndose a Palazzo. Vaya manera que propone de arreglar los problemas gremiales. Es increíble que un incumplidor serial, como sin duda es Mauricio Macri, haya arengado a sus seguidores en el encuentro de candidatos de Juntos por el Cambio a "matar al enano incumplidor" que él supone todo argentino lleva adentro. Como comprobamos todos los días, en su caso no lo lleva adentro sino que nos lo muestra hasta el hartazgo.

Opinión:

"Matar al enano incumplidor"

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: