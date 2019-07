Psicología en clave materna

P U B L I C



La Clínica Delta cuenta con la asistencia de una psicóloga perinatal que trabaja junto a las familias de los recién nacidos internados, brindando contención y apoyo en un momento crítico. La psicóloga perinatal María Eugenia Di Martino recorre regularmente la neonatología o la sala de internación de maternidad de la Clínica Delta. Su trabajo es ayudar y apoyar a las mujeres y las familias que se enfrentan al difícil camino que en ocasiones significa el inicio de la maternidad. En el caso de los chiquitos que están en la neo la tarea es doblemente complicada, ya que se trata de bebés prematuros o de muy bajo peso que están la mayor parte del tiempo en la incubadora, y que muchas veces corren riesgo de vida. Las mamás y las familias viven esa situación con mucha angustia y tensión, lo que a veces atenta contra la generación del vínculo con el bebé y también contra el inicio de la lactancia. Ahí es donde la labor de la psicóloga es importante, conteniendo y canalizando esos sentimientos. "A veces las mamás están desbordadas por la situación, con mucha angustia, entonces mi tarea se complementa con la de médicos y enfermeras generando empatía, escuchando y comprendiendo para ayudar a las mamás a entender lo que les pasa, y que puedan ayudar a su hijo en el difícil momento que están transitando" cuenta la Lic. Di Martino. Además, en sus recorridas por la internación de maternidad, la psicóloga charla con las mamás y las familias y encuentra otras problemáticas que no tienen que ver con el riesgo de vida del bebé, pero que no son sencillas de manejar. "Las mujeres necesitan mucha mas comprensión de toda la sociedad sobre lo que es realmente la maternidad. Hay una idea de que ser mamá es fácil, que el instinto maternal resuelve todo, y la realidad es que el primer encuentro con el hijo a veces es muy difícil y angustiante, y aparecen sentimientos que no siempre son felices." A veces las mamás terminan exhaustas luego del parto y no saben que hacer. Se enfrentan con problemas con el inicio de la lactancia porque tienen dolor, o el bebe no se prende bien a la teta. Hay muchos factores que intervienen, y que implican revisar cual es el lugar de la mujer en un proceso que se supone que es natural, pero que en realidad tiene muchas dificultades. Esta visión sobre la maternidad, sostiene la Lic. Di Martino, se enmarca en el proceso de empoderamiento y de exigencia en el reconocimiento de derechos que están protagonizando las mujeres en nuestra sociedad en los últimos años. Esto significa revisar el lugar social que ocupa la maternidad, y en como se maneja institucionalmente el proceso de traer un hijo al mundo. Un ejemplo donde esto se debate es en la elección entre parto natural o cesárea. En muchos casos se opta por la cesárea por razones que no son médicas, sin considerar la enorme cantidad de beneficios que tiene para la mamá y el bebé un parto vaginal. En el caso del parto natural los primeros pasos del puerperio y el vínculo con el bebé son mucho mejores. El bebe que nace vaginalmente está preparado para nacer, su desarrollo está completo y el mismo bebé da los signos de que está listo para nacer. Entonces empiezan las contracciones porque se liberan las hormonas que desencadenan el trabajo de parto. En este campo queda mucho por hacer como sociedad, para hacer docencia y para derribar mitos, en el camino a una maternidad mas saludable. En Clínica Delta todas estas temáticas tienen su espacio para el debate interdisciplinario, y para complementar los saberes y experiencias de las distintas ramas de los profesionales de la salud.



Psicóloga María Eugenia Di Martino Lic. María Eugenia Di Martino - Psicóloga M.N. 46.695 M.P. 95.653 - meugeniadimartino@hotmail.com

Psicología en clave materna

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: