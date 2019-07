La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 13/jul/2019 Efemérides del día de la fecha: 13 de Julio







DÍA MUNDIAL DEL ROCK En este día se conmemora el concierto benéfico Live Aid en el que bandas como LedZeppelin, TheWho, Queen, Sting, U2 y artistas como David Bowie, Elton John, Paul McCartney, Madonna y PattiLaBelleinterpretaron sus canciones por más de 16 horas para recaudar dinero para ayudar a los países del cuerno de África y, especialmente, a Etiopía y Somalia que eran los más afectados por la hambruna. Todo comenzó en el año 1984, en ese entonces la hambruna, la guerra civil y una brutal sequía había afectado a África. Ante la indiferencia de las potencias, los medios de comunicación serían los que mostrarían al mundo la gravedad de la situación con imágenes impactantes. Entre los miles de televidentes estaría Bob Geldorf, integrante de la banda Boomtown Rats, que junto a Midge Ure de la banda Ultravox, funda la organización "Band Aid Trust" con el propósito de hacer llegar ayuda humanitaria a estos países. Antes del recital, convocaron a diversos artistas para grabar la canción "Do they know is Christmas?", "¿Saben que es navidad?", que alcanzó el puesto número 1 en todo el mundo y permitió recaudar 1.5 millones de dólares. La gran aceptación de la canción llevó a que más artistas quisieran colaborar con la causa, es así como surge el concierto Live Aid. Éste se llevaría a cabo en dos escenarios principales: el Estadio de Wembley de Londres y Estadio J. F. K de Filadelfia; por medio de la radio y la televisión se logró conectar con más de 72 países en vivo y en directo, llegando a los 1,5 millones de espectadores. En total se recaudaron 100 millones de dólares que fueron destinados al fondo de ayuda a las víctimas de hambruna de África.

PRIMER MUNDIAL: URUGUAY 1930 Antes de celebrarse los mundiales, el fútbol era una disciplina más dentro de los Juegos Olímpicos, este evento deportivo hizo posible que por primera vez equipos provenientes de otros países pudieran competir entre sí y que este deporte se convirtiera en una de las categorías con más espectadores de los Juegos. Decidido a crear un torneo independiente, el presidente de la FIFA Jules Rimet consigue que el 26 de mayo de 1928 el congreso de la FIFAacordara realizar el Campeonato Mundial de Fútbol; éste comenzaría en el año 1930, estaría abierto a todos los miembros y se haría cada 4 años. Ante este hecho,España, Holanda, Hungría, Italia, Suecia y Uruguay se ofrecieron para acoger el torneo, luego de varias deliberaciones se elige al país sudamericano por ser elbicampeón olímpico (1924-1928) y por celebrar los 100 años de su independencia; a su vez, el país organizador se había comprometido a construir un gran estadio, que sería el Centenario, e incluso a pagar los costos de los participantes. La incertidumbre que generaba aquel remoto país para los europeos junto con lo que implicaba el largo, agotador y, sobretodo, costoso viaje en barco hizo que muchas selecciones no participaran. Para revertir esta situación, el mismo Rimet invirtió su tiempo y esfuerzos para lograr que Francia, Rumania, Bélgica y Yugoslavia aceptaran participar. Por otra parte, formarían parte del torneo Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú. Debido a las intensas lluvias en el país el Estadio Centenario no sería utilizado hasta el sexto día de competencia. El debut de la selección argentina fue el 15 de julio frente a Francia en el Estadio Parque Central, el mismo terminó con la victoria de la albiceleste 1 a 0 con gol de Luis Monti a los 81 minutos. Los semifinalistas fueron Uruguay, Argentina, Estados Unidos y Yuguslavia, las dos primeras selecciones avanzarían a la final al ganar 6 a 1. En el caso de nuestro país, le tocó jugar contra Estados Unidos en el Estadio Centenario y los goles fueron convertidos por Luis Monti, Alejandro Scopelli, Guillermo Stabile y Carlos Peucelle. La final se jugó el 30 de julio en el Estadio Centenario frente a 90.000 espectadores. Una curiosidad de esta final es que como Argentina y Uruguay no se ponían de acuerdo en que pelota usar, se utilizaron dos balones de cada país: el argentino se usó en el primer tiempo dándole la parcial victoria 2 a 1 a la Argentina mientras que el uruguayo entró en el segundo tiempo y sentenció la victoria de los locales 4 a 2. SE COLOCA EL CARTEL DE HOLLYWOOD Un día como hoy en el año 1923, se colocaba el cartel de Hollywood en el monte Lee. Financiado por Harry Chandler, director del diario Los Angeles Times, y H.J. Whitley, promotor inmobiliario, el letrero cuyo nombre original fue "Hollywoodland" tenía la finalidad de promocionar un proyecto urbanístico que se estaba realizando cerca del monte. Para llevarlo a cabo se contrató a la empresa CrescentSignCompany, que se encargó del diseño y la colocación de las letras; éstas últimas estaban hechas con placas de metal unidas por alambres a postes de madera, medían 15 metros de largo y 9 de ancho y tuvieron un costo de 21.000 dólares. La intención de Chandler y Whitley era que el cartel permaneciera en el monte 1 año y medio, sin embargo, la era dorada de Hollywood hizo que se mantuviera en pie hasta la actualidad como símbolo internacional. En 1940 la Cámara de Comercio de Hollywood firmó un contrato para restaurar el letrero, es por medio de esto que se elimina definitivamente el "land" con el propósito de que hiciera referencia al distrito y no a la urbanización.

