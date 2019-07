La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 13/jul/2019 Calendario Maya - Año Luna 13:

Dragón 1 - Energía de Sábado 13/07/2019 - Trecena del Dragón

El Dragón es el origen de las cosas. Es el nacimiento y la nutrición. Es todo y nada. Pulsa y contrae. Fuerza gestora. Alimento del espíritu. Memoria akáshica. Kin 1 Dragón 1, autoguia. PORTAL CÓSMICO. Hoy empieza el nuevo conteo del Tzolkin, la nueva rueda calendárica y es portal cósmico, la energía nuevamente multiplicada por 13, y ya van 2 días seguidos. Primer Trecena, tan fuerte como la última que terminó ayer. Este sello es la creatividad en plena potencia, el contacto con el arte, la sensibilidad hecha arte. Intuitivo, receptivo, representa el parto y en tono 1, sello 1, inicio de inicios. Todo nace, todo se gesta, todo vuelve a empezar. Nos re gestamos, nos re parimos, ponemos la memoria en funcionamiento, podemos traer a la mente aquellos momentos que repetiríamos y los que no, a no olvidarlos así no repetimos los no gratos. El que olvida repite lo que no fue agradable, PERDONAR SI, OLVIDAR NO. Cuando algún hecho vemos que se asemeja a aquel que no quisiéramos volver a vivir, se prende la luz en el tablero y nos avisa que hay peligro de caer en lo mismo, por eso recordar está bueno. El Dragón viene a trabajar la confianza, pero si no tenemos la energía en eje, podemos desconfiar hasta de nuestra propia sombra, no todo es lo mismo. A desactivar el dicho "el que se quema con leche ve la vaca y llora", sino estamos abriendo el paraguas de la desconfianza todo el tiempo, antes de que la leche este sobre el fuego y a punto de hervir. A cuidarse si a obsesionarse no. Perdonar, confiar, no significa pasar por tonto y dejarse madrugar, es abrirse a lo nuevo, al crecimiento, al renacimiento, es soltar y fluir, es entender que la vida es en espiral ascendente y aunque creemos repetir ciertas cosas nunca estamos parados en el mismo lugar. "Estamos siendo" según el momento, según las persona, según el entorno. Todo se repite en nueva versión superada, y hoy es excelente para arrancar algo nuevo, inaugurar un negocio, un nuevo emprendimiento, un día de nutrición de nuestras almas, de apertura de camino. Todo lo que hoy inicie, es con éxito seguro. Fuerza y empuje para decidir, para arrancar, realizar cambios, encontrando el centro, lo justo entre lo sutil y lo concreto. ¡Buen FINDE de comienzos potenciado! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Por Alejandra Dip

