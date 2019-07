La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 13/jul/2019 Primera D:

La nueva norma afecta a dos integrantes del plantel de Puerto Nuevo







Los jugadores que alguna vez firmaron contrato profesional no podrán participar de la categoría a partir del próximo campeonato. Por ello, Rodrigo Ponce De León y Oscar Peñalba deberían bajarse del Auriazul. En las últimas temporadas de la Primera D proliferaron los reclamos por la inclusión de jugadores con contrato profesional vigente. Y para cortar con ello, la categoría decidió que a partir de la próxima campaña, ningún jugador que alguna vez haya firmado contrato profesional bajo la órbita de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podrá participar de la menor de las divisionales de Ascenso. La controversial medida ya generó muchos rechazos y dejaría a más de 40 futbolistas sin la posibilidad de seguir en sus respectivos clubes de la Primera D. Entre ellos, dos que actualmente integran el plantel de Puerto Nuevo: el arquero Rodrigo Ponce De León y el volante Oscar Peñalba. El guardameta de 23 años se formó en Villa Dálmine y estuvo siete veces en el banco de suplentes en el Torneo de Transición 2014 de la Primera B Metropolitana, cuando el Violeta ascendió al Nacional B. Después se mantuvo en el plantel y a principios de 2016 firmó contrato. Más tarde, al no ser tenido en cuenta, aceptó dar de baja su condición de profesional para poder incorporarse a Puerto Nuevo, donde se encuentra desde la temporada 2016/17. Por su parte, Peñalba (28 años) firmó contrato profesional en 2016, después de haber ascendido a la Primera C con Sportivo Barracas. Así, tampoco estaría en condiciones de continuar en la Primera D.



OSCAR PEÑALBA, REFERENTE DEL AURIAZUL EN LA ÚLTIMA TEMPORADA, NO PODRÍA SEGUIR EN LA PRIMERA D.

#PuertoNuevo La nueva norma de la Primera D, que prohíbe la participación en la categoría de cualquier futbolista que alguna vez haya firmado contrato profesional, marginaría del plantel al arquero Rodrigo Ponce De León y al volante Oscar Peñalba (Foto: Andrés @AndresRajoy). pic.twitter.com/8dK1Fhj4a6 — Pablo Scoccia (@chuecosco) 13 de julio de 2019

