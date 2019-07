Los mejores tres equipos de cada zona clasificaron a la ChampionLiga, mientras que los restantes ocho disputarán la SúperLiga. El pasado sábado culminó la primera fase del Torneo de Fútbol 5 Femenino "Pink" que se desarrolla en el complejo El Mundialista. Y hoy estará comenzando la segunda etapa, porque después de haberse disputado las siete fechas de las zonas Rosa y Fucsia, los mejores tres equipos de cada grupo avanzaron a la ChampionLiga, mientras que los restantes ocho disputarán la SuperLiga. En la Zona Rosa, La Selección cerró su faena con su séptimo triunfo consecutivo, mientras que Las Anónimas lograron vencer a Real Bañil (ya tenía asegurado el segundo puesto) para obtener su pase a la ChampionLiga por diferencia de gol sobre Cheetahs. Por la Zona Fucsia ya estaban clasificados Yacansa y Plan B. Y el tercer boleto quedó para Hierros Campana, que avanzó a pesar de su derrota frente a Yacansa, dado que Chimuelas no pudo vencer a Plan B (fue empate 3-3). El resumen de lo que dejó esta última jornada de la primera fase fue el siguiente: ZONA ROSA -Mala Mía 2 – Armate Uno 0. Goles: Aldana Ayelén Coronel (2) (MM). -Las Anónimas 5 – Real Bañil 3. Goles: Carolina González (3) y Aracelí Sánchez (2) (ANO); Agustina Berges, Micaela Sack y Valeria Romasanta (RB). -La Selección 12 – Desertoras 6. Goles: Romina Escobar (5), Anahí Lescano (3), Julieta Castillo (2) y Silvana Silva (2) (SEL); Natalia Cavana (2), Florencia Suárez (2) y Tatiana Medina (2) (DES). ZONA FUCSIA -Yacansa 2 – Hierros Campana 1. Goles: Julieta Palacios y María Clara Arias (YAC); Jaqueline Smith (HC). -El Rejunte 2 – Drink Team 1. Goles: Melani Ramos (2) (REJ); Paola Ruiz Díaz (DT). -Plan B 3 – Chimuelas 3. Goles: Melanie Correa, Adriana Preiser y Rocío Palau (PB); Marcela Sánchez (2) y María Victoria Zarantonello (CHI). Interzonal: Cheetahs 3 – Rústicas 1. Goles: Camila Rizzo (2) y Lucía Romero (CHE); Verónica Pepe (RUS). POSICIONES -Zona Rosa: 1) La Selección, 21 puntos; 2) Real Bañil, 13 puntos; 3) Las Anónimas, 12 puntos (+2); 4) Cheetahs, 12 puntos (0); 5) Mala Mía, 9 puntos; 6) Desertoras, 9 puntos; 7) Armate Uno, sin puntos. -Zona Fucsia: 1) Yacansa, 18 puntos; 2) Plan B, 17 puntos; 3) Hierros Campana, 11 puntos; 4) Chimuelas, 10 puntos; 5) El Rejunte, 8 puntos; 6) Drink Team, 3 puntos; 7) Rústicas, sin puntos. GOLEADORAS La primera fase del certamen mostró a Romina Escobar (jugadora de La Selección) como una goleadora implacable: con 37 tantos encabezó la tabla de máximas artilleras. Luego se ubicaron: 2) Julieta Palacios (Yacansa), 15 goles; 3) Gimena Sauco (Hierros Campana), 14 goles; 4) Julieta Castillo (La Selección) y Estefanía Merlino (Mala Mía), 13 goles; 6) Adriana Preiser (Plan B), 12 goles; 7) Melanie Correa (Plan B) y Rocío Palau (Plan B), 11 goles; 9) Evelyn Orosco (Real Bañil), 10 goles. PRÓXIMA FECHA La segunda fase del campeonato comenzará este sábado con la siguiente programación: -ChampionLiga: Hierros Campana vs Yacansa (13.15), Las Anónimas vs Real Bañil (14.30) y La Selección vs Plan B (15.45). -SúperLiga: Cheetahs vs El Rejunte (12.30), Chimuelas vs Mala Mía (13.45), Desertoras vs Rústicas (15.00) y Armate Uno vs Drink Team (16.15).



YACANSA GANÓ LA ZONA FUCSIA Y AVANZÓ A LA CHAMPIONLIGA.



Fútbol 5 Femenino:

Culminó la primera fase del Torneo Pink y hoy comienza la segunda

