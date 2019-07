La jornada comenzará a las 9.45 en cancha de La Josefa. El líder Juventud Unida choca con el tercero, Las Palmas "A". Y el segundo, Otamendi, enfrenta a Atlético Las Praderas, que debutó con una victoria.

Este sábado se disputará la 13ª fecha del Torneo Femenino de la Liga Campanense de Fútbol. Será la segunda jornada de la segunda rueda y se desarrollará desde las 9.45 en cancha de La Josefa.

El líder del certamen es Juventud Unida, que se medirá ante Las Palmas "A" desde las 13.30 horas. El vigente bicampeón viene de una cómoda victoria sobre Villanueva por 3-0, mientras que Las Palmas "A" buscará recuperarse del traspié sufrido ante Las Palmas "B" y volver a ubicarse a un punto de Juventud Unida.

Esa derrota le permitió a Otamendi, tras su triunfo 3-1 sobre La Josefa, alcanzar la segunda posición. Y eso intentará defender hoy a partir de las 12.15 frente a Atlético Las Praderas, equipo que debutó en el torneo el pasado sábado con una victoria 3-0 sobre Deportivo San Felipe.

Los demás partidos de este sábado serán: Las Palmas "C" vs Villanueva (9.45), Leones Azules vs Las Palmas "B" (11.00), Defensores de La Esperanza vs Deportivo San Felipe (14.45) y La Josefa vs Mega Juniors (16.00).