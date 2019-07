La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 13/jul/2019 Liga Campanense:

Por el Grupo A, Villa Dálmine recibe a San Felipe en un atractivo duelo por los puestos de arriba. En tanto, por el Grupo B, Otamendi buscará consolidarse en el clásico frente a Real San Jacinto, mientras que Albizola intentará trepar otro escalón más ante Leones Azules. La 10ª fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol se pondrá en marcha esta tarde con tres partidos que comenzarán a las 15.30 horas y que están estrechamente ligados a la pelea que se está dando en la zona alta tanto del Grupo A como del B. La jornada, anteúltima de la primera rueda, se completará mañana domingo con otros cinco cotejos. GRUPO A Esta zona tiene dos líderes. Uno de ellos es Mega Juniors, que no verá acción en la 10ª fecha porque debería enfrentar a Deportivo Río Luján, que se retiró del certamen. Por ello sumará los tres puntos y pondrá a Villa Dálmine en la obligación de ganar si quiere seguir siendo puntero. El Violeta, justamente, abrirá esta jornada recibiendo a Deportivo San Felipe, que se encuentra apenas una unidad por debajo en la tabla aunque con dos partidos más que Villa Dálmine y uno más que Mega Juniors. Es que no tiene pendientes y todavía no ha quedado libre (le tocará en la última fecha). Por eso intentará cerrar la primera rueda de la mejor manera, tratando de ganar un escalón más en la tabla. En tanto, para mañana domingo quedó el otro duelo que tiene como protagonistas a dos equipos que buscan llegar al hexagonal final: Defensores de La Esperanza y Deportivo San Cayetano. También el domingo jugarán Juventud Unida vs Malvinas y Lechuga vs Desamparados, equipos que se encuentran en la segunda mitad de la tabla. Por su parte, El Junior quedará libre en esta fecha. GRUPO B El inicio de la 10ª fecha de esta zona entrega dos partidos muy atractivos. El clásico entre Otamendi FC y Real San Jacinto se disputará en cancha de Lechuga con interesantes condimentos. El Gallito ha recuperado partidos y se metió de lleno en la conversación en la parte alta de la tabla (está segundo con 17 puntos), mientras que el Gorila ha acumulado postergados y perdido terreno, por lo que necesita sumar para acercarse nuevamente a zona de clasificación al hexagonal final. El que también avanzó posiciones en la tabla fue Albizola FC, que tras vencer a Barrio Lubo el pasado martes en el pendiente de la tercera fecha, trepó hasta el cuarto puesto. Y hoy tendrá la posibilidad de llegar al tercero si derrota a Leones Azules, que busca resultados que le permitan mejorar esta campaña que lo tiene en el 10º puesto. Tranquilo respira Atlético Las Campanas, porque en esta fecha sumará de a tres, dado que Puerto Nuevo se bajó del certamen. Así, el vigente campeón seguirá siendo el líder del Grupo B. Y, a su vez, le pone presión a sus perseguidores como La Josefa, que mañana jugará frente a Villanueva. El otro duelo que se jugará el domingo será entre Las Palmas y Barrio Lubo, mientras que Atlético Las Praderas queda libre en esta oportunidad.

SAN FELIPE VISITA A VILLA DALMINE EN SU ÚLTIMO PARTIDO DE LA PRIMERA RUEDA. PROGRAMACIÓN FECHA 10 SÁBADO - 15.30 horas: Leones Azules vs Albizola / En Leones Azules - 15.30 horas: Otamendi FC vs Real San Jacinto / En Lechuga - 15.30 horas: Villa Dálmine vs San Felipe / En Villa Dálmine DOMINGO - 13.00 horas: Def. de La Esperanza vs San Cayetano / En Lechuga - 13.00 horas: Juventud Unida vs Malvinas / En Leones Azules - 14.00 horas: La Josefa vs Villanueva / En La Josefa - 15.30 horas: Lechuga vs Desamparados / En Lechuga - 15.30 horas: Las Palmas vs Barrio Lubo / En Leones Azules #LigaCampanense Este sábado comienza la 10° fecha del Torneo Oficial con tres partidos: Villa Dálmine vs Deportivo San Felipe (Grupo A), Otamendi vs Real San Jacinto y Albizola vs Leones Azules (Grupo B). Los tres encuentros comienzan a las 15.30 horas. pic.twitter.com/P2MFQ3YgSU — Pablo Scoccia (@chuecosco) 13 de julio de 2019

