Será en cancha de Lechuga. La segunda se jugó el pasado sábado. El Torneo Infantil que organiza la Subcomisión de Fútbol Infantil de la Liga Campanense disputará hoy su tercera fecha. La primera jornada se realizó en junio y luego, por malas condiciones climáticas, se dieron sucesivas suspensiones hasta que el pasado sábado finalmente se jugó la segunda fecha. El certamen está dividido en cuatro categorías (de las que participan 62 equipos) y en la jornada del pasado fin de semana se dieron los siguientes resultados: -Categoría 2005/06: La Josefa 1-0 Albizola, Otamendi 3-0 Río Luján, Ciudad de Campana 1-1 Puerto Nuevo, Las Praderas "A" 0-3 Lechuga; Mega Juniors 0-0 Las Praderas "B"; Leones Azules 0-2 Defensores de La Esperanza; y Las Palmas 4-0 Desamparados. Quedó libre Casa de Día Padre Aníbal Di Francia. -Categoría 2007/08: Las Praderas "A" 2-5 La Josefa, Ciudad de Campana 9-1 Río Luján, Las Praderas "B" 1-2 Lechuga "B", Casa de Día Padre Aníbal 0-5 Puerto Nuevo, Otamendi FC 2-0 Leones Azules, Lechuga 0-3 Defensores de La Esperanza y Desamparados 2-2 Mega Juniors. -Categoría 2009/10: Río Luján "A" 1-0 Tavella; Albizola 3-3 Otamendi; Defensores de La Esperanza 1-1 Casa de Día Padre Aníbal; Las Praderas "A" 0-2 Mega Juniors; Las Praderas "B" 3-1 Leones Azules. Quedaron suspendidos: Río Luján "B" vs Lechuga y Santa Florentina vs La Josefa. -Categoría 2011/12: Defensores de La Esperanza 0-3 Río Luján "A", Albizola 1-0 Río Luján "B", Tavella 0-3 La Josefa "B", Mega Juniors 2-1 Las Praderas "B", La Josefa "A" 3-0 Las Praderas "A". Fueron suspendidos: Santa Florentina vs Casa de Día Padre Aníbal y Lechuga vs San Felipe.

LA CATEGORIA 2005/06 DE DEPORTIVO RIO LUJAN.



Liga Campanense:

Hoy se disputa la 3ª fecha del Torneo Infantil

