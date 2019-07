La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 13/jul/2019 Hóckey sobre Césped:

Se enfrentarán en "La Quemita". Ambos son líderes con 28 puntos, pero el C.B.C. tiene un partido más. Se trata de un partido clave para las aspiraciones de ascenso de las dos escuadras. Este sábado se jugará la primera fecha de la segunda rueda de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA). Y el gran partido de la fecha será el que protagonizarán Campana Boat Club y Huracán, ya que son los dos líderes y máximos aspirantes al ascenso directo a Primera "D". El partido se jugará a partir de las 16 horas en el Campo de Deportes "Jorge Newbery", conocido como "La Quemita", del barrio porteño de Villa Soldati. Tanto las Celestes como las de Parque Patricios acumulan 28 puntos, pero las de nuestra ciudad tienen un partido jugado más. Por ello será una oportunidad inmejorable para las chicas dirigidas por Gabriel Saenz para no sólo nivelarse en los números con Huracán en la cima de la tabla, sino también para cobrarse revancha del 2 a 0 sufrido en la fecha inaugural del torneo. El CBC deberá prestar suma atención a la contención del tridente ofensivo de Huracán, conformado por Julieta Miguez, Rocío Ferrari, y Camila Gómez, quienes a lo largo de este torneo han anotado 25 goles (9, 8 y 8, respectivamente). Incluso, Gómez, justamente, fue la autora de los dos goles con los que Huracán derrotó a las Celestes el pasado 30 de marzo en Campana. El resto de la jornada la completarán: Luján Rugby Club ´´B´´ vs. Club Manuel Belgrano ´´B´´, Comunicaciones vs. C.A.S.A. de Padua, Santa Bárbara ´´E´´ vs. Vicentinos ´´B´´, Los Pinos vs. Belgrano Day School y Quilmes ´´E´´ vs. Hurling ´´C´´.

EL CBC RECUPERÓ A CAMILA PÉREZ JOHANNETON, PIEZA CLAVE DE SU MEDIOCAMPO.



