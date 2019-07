Con la llegada del invierno, Naturgy te recuerda consejos clave para la prevención de accidentes. El monóxido de carbono es el resultante de la combustión deficiente de una fuente energética, como puede ser el gas natural. Es un gas inoloro, incoloro y altamente tóxico. Por ello, para evitarlo, se sugiere adoptar las siguientes recomendaciones: - No instalar calefones, estufas infrarrojas, catalíticas o de llama abierta, en baños, dormitorios o ambientes cerrados. Solo deben colocarse artefactos de tiro balanceado. - Al colocar artefactos, deberá asegurarse que haya una entrada de aire desde el exterior a modo de ventilación suficiente. - Todas las instalaciones de gas, la colocación de artefactos y su reparación deben ser efectuadas por gasistas matriculados. - Verificar el buen funcionamiento de los tirajes o conductos de ventilación, de modo que no estén obstruidos, estrangulados, fisurados desconectados o abollados. - No realizar combinaciones ni conexiones de conductos de ventilación de dos artefactos diferentes (calefones y campanas extractoras). Cada conducto de ventilación debe ser individual. - Revisar periódicamente el estado de las instalaciones internas de gas del hogar por medio de un gasista matriculado. - Controlar que la llama del quemador de los artefactos (ponga especial énfasis en el calefón) sea de color azul y de geometría uniforme, si fuese amarilla significa que está produciendo Monóxido de Carbono. En este caso, apagar el artefacto y hacer revisar el quemador por un gasista matriculado. - Dejar una ventana o puerta semi abierta al exterior mientras se utiliza brasero o estufa de kerosén y sacarlas afuera de la vivienda antes de retirarse a descansar. - No utilizar artefactos de calefacción para secar prendas. - No usar hornos para calefaccionar ambientes. - Verificar el cierre correcto de las canillas de agua caliente, especialmente durante la noche, para evitar el funcionamiento continuo de calefones. - Utilizar artefactos aprobados por el ENARGAS. - Evitar la sobreocupación de ambientes con artefactos de calefacción. - En caso de que alguna persona esté bajo los efectos del monóxido de carbono deberá ser rápidamente retirada del lugar para que aspire aire fresco y deberá ser atendida por un médico. Desde el año 1992, Naturgy, anteriormente Gas Natural Fenosa, brinda su servicio de distribución de gas natural por redes en 30 partidos del norte y oeste del Conurbano bonaerense. Es la segunda distribuidora de gas de la República Argentina por volumen de ventas, con más de 1.596.701 clientes residenciales, 52.253 comerciales y 1.265 industriales, 400 estaciones de GNC y 3 subdistribuidoras. La extensión de las redes de gas natural asciende a 26.200 kilómetros. Para más información, llamar al 0810-333-46226 o visite www.naturgy.com.ar

Imagen ilustrativa.



Naturgy:

Consejos clave para prevención de accidentes por monóxido de carbono en hogares

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: