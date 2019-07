La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jul/2019 La "Luciano Reyes" se transforma gracias a los voluntarios de Tenaris







Con una participación récord de empleados y vecinos, uno de los mayores establecimientos educativos de la ciudad comienza a lucir renovado. Los trabajos seguirán hoy. La Auténtica Defensa recorrió las obras y charló con sus protagonistas. Hacer un guiso para más de 200 personas demanda, entre otros ingredientes, cantidades industriales de carne, tomate, garbanzo y lentejas. Latas y paquetes, un par de anchas ollas y algunas horas de paciente preparación. Transformar una escuela inmensa en apenas un fin de semana requiere muchísimo más: compromiso, coordinación, solidaridad y la energía necesaria para cambiar una mañana fría en la cama por un desayuno con olor a látex y aguarrás. Pero el objetivo de mejorar la experiencia educativa de más de mil estudiantes técnicos lo vale. "Esto que se está haciendo hoy es impresionante porque va a beneficiar a los estudiantes de todo el establecimiento", resaltó Graciela Albelo, presidenta de la Cooperadora de la Escuela Técnica Nº1 "Luciano Reyes", el gigante que por estas horas alberga un nuevo desembarcó del programa "Voluntarios en Acción" de Tenaris. Este sábado, apenas unos cuantos minutos después de las 8:30, sonó la campana que marcó el inicio de la novena edición del programa. Hacia el mediodía, ya se vislumbraba una participación récord, con el contingente mix de empleados de la compañía, estudiantes y docentes de la Reyes y otras escuelas y vecinos en general avanzando a todo ritmo con las diferentes reformas estéticas y estructurales. "Me encanta lo que se está viviendo: es un día muy alegre y la gente lo está disfrutando", compartió Geraldine Bear, empleada del sector de Tecnología de la Información de Tenaris. Durante la primera jornada de trabajo, los voluntarios se abocaron a sacar mobiliario viejo de la escuela -Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca donará nuevo, rasquetearon paredes, montaron plafones de luz, pintaron aulas, barandas y rejas y realizaron tareas de acondicionamiento general. "Mi escuela necesitaba ayuda", dijo Ingrid López, alumna de 5º Electrónica de la Luciano Reyes. "Así como está quedando es hermosa, pero ahora habrá que mantenerla", expresó la joven, quien además agradeció que los organizadores hayan tenido en cuenta a los estudiantes "a la hora de dar una mano". "Estudiamos la misma especialidad y modalidad, así que no podíamos quedarnos afuera de este Voluntariado", afirmó por su parte Rubén Tejera, de 6º Electromecánica de la Escuela Técnica Roberto Rocca, institución aportó mucha mano de obra entre los estudiantes y los miembros de su equipo directivo y docente que dijeron presentes. El Voluntariado brindó la oportunidad a vecinos con pasado en la educación técnica campanense de revivir su propia historia. Carlos Pagura, empleado de Tenaris perteneciente al sector de TREFILA, se egresó de la antigua Escuela Técnica Enrique Rocca que funcionaba a pocos metros de donde se erige la Reyes. Acompañado por su hija Antonela, confesó que se sumó a la acción "para devolver a la distancia algo de todo lo recibido en tantos años". Autoridades locales mancomunaron esfuerzos con los voluntarios de Tenaris. "Es impresionante cómo se puede renovar una escuela si todos tiramos para el mismo lado. Junto a Tenaris, el Municipio, los directivos de esta escuela y la Cooperadora, estuvimos trabajando para que esto sucediera", expresó Silvia López, inspectora jefa distrital. Por la tarde el intendente Sebastián Abella recorrió los avances del Voluntariado y diálogo con varios de sus protagonistas. "Era impensado tener a los voluntarios de Tenaris dentro de la escuela para dejarla impecable, desde la pintura al recambio de vidrios, aberturas, cielo raso y luminarias. Nosotros no teníamos los recursos para afrontar esta transformación, a través del Municipio y el Consejo Escolar estábamos haciendo otras obras, así que esto es el broche de oro", expresó Alberto Abella, director de la Luciano Reyes. Y aseveró: "El confort que van a tener los chicos en el aula hará que prefieran estar allí más que en cualquier otro lado de la escuela". La Luciano Reyes es la quinta escuela de la ciudad que recibe a los Voluntarios de Tenaris, tras los pasos imborrables por las primarias Nº7, 9 y 22 y la Secundaria Nº16. Además, hubo desembarcos en las plazas de los barrios Villanueva y San Jacinto y una edición especial en el Hogar de Niños "Nuestra Señora de Lourdes". Pero desde la compañía resaltaron que el de este fin de semana es el desafío, la escuela y la inversión más grande en la historia del programa. Alberto Rodríguez, del área de Tenaris conocida como SETU, es el dueño de la "receta familiar" que derivó en el exquisito guiso que saborearon los voluntarios durante el almuerzo. "Fue ideal para el frio", dijo el chef que ayudó a reponer la energía solidaria que está transformando la Luciano Reyes en un lugar mejor.

ayer comenzó la NOVENA EDICIÓN DE "VOLUNTARIOS EN ACCIÓN" DE TENARIS EN LA ESCUELA TECNICA LUCIANO REYES CON RECORD DE PARTICIPANTES. HOY SERÁ LA SEGUNDA JORNADA DONDE FINALIZARÁN LAS TAREAS.





EL EXQUISITO GUISO QUE SABOREARON LOS VOLUNTARIOS DURANTE EL ALMUERZO FUE HECHO EN BASE A UNA RECETA FAMILIAR DE ALBERTO RODRÍGUEZ





TRABAJO EN EQUIPO. ESA ES LA SENSACIÓN QUE SE VIVE EN CADA VOLUNTARIADO

#Voluntariosenacción en Escuela Técnica N1 de Campana !!! @Tenaris_ar

Excelente jornada!!! Gran equipo de CORE! #Trabajoenequipo #Compromiso #HR pic.twitter.com/KmUqGstx3I — Maria yamila Carrizo (@MariayamilaCar1) 13 de julio de 2019 Terminamos la 1era jornada de trabajo del #voluntariado que organiza @Tenaris_ar en la Escuela Técnica Nro1. Felices de aportar nuestro granito de arena. pic.twitter.com/Vk2Zu2ZS7u — E.T. Roberto Rocca (@etrrar) 13 de julio de 2019 Ayudando a nuestra escuela amiga: Escuela Técnica Luciano Reyes! La banda de la #ETRR presente en el voluntariado de @Tenaris_ar pic.twitter.com/q3iESht3D7 — Lilia Correa (@lectix) 13 de julio de 2019

