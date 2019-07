Más de 90 personas y 10 entidades participaron de un Simulacro de Emergencia Vial

Coordinado por Defensa Civil y con la participación de Policía, Servicio Penitenciario, empresas privadas, SAME y Bomberos, entre otras fuerzas. "El simulacro se realizó según lo planeado", confirmaron a La Auténtica Defensa desde Defensa Civil de Campana, luego de la realización del ejercicio que planteó un choque entre un camión de logística, una unidad de transporte de presos y un auto particular en la Autovía 6. El operativo reunión la participación de una decena de fuerzas y el involucramiento de 90 personas. Duró exactamente 32 minutos y confirmó que la ciudad se encuentra preparada para afrontar siniestros viales de escala. A través de la activación de los protocoles de emergencia de empresas privadas, el uso de la aplicación Alerta Campana y llamados al 911, diversas entidades respondieron con velocidad una vez fue notificada la alerta. Defensa Civil fue la primera fuerza en llegar y se encargó de cortar la circulación de la ruta; luego esa tarea quedaría para la Policía y la Dirección de Tránsito, con Defensa Civil pasándose a ocupar de preservar la zona del siniestro. Personal del Servicio Penitenciario Bonaerense simuló la evacuación de los detenidos -estaban esposados - con asistencia del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y efectivos de la Comisaría Primera. Luego, Bomberos Voluntarios controlaría el incendio en el auto y contendría los derrames de combustibles producidos en el transporte del SPB y el camión, perteneciente a la empresa Berardi. Cruz Roja y SAME trabajarían en el triage de los heridos y las derivaciones necesarias al nosocomio local. Precisamente, el simulacro buscó analizar las rutas más rápidas de llegada y retorno al lugar del hecho desde el Hospital Municipal San José, para lo que se definieron dos caminos de antemano: uno ingresando al casco urbano por el boulevard Dellepiane y tomando hacia el Hospital por calle Jacob y el otro siguiendo la vía avenida 6 de julio-avenida Ameghino. En contacto con este medio, Juan Carlos Ruiz, director de Defensa Civil, confirmó que la ruta más eficaz resultó Ruta 6-Dellepiane-Jacob, debido a la ausencia de tráfico por ser fin de semana y la presencia de neblina a lo largo de las autopistas Panamericana y la 6 de julio, "lo que restaba visibilidad". Por otra parte, el funcionario adelantó un nuevo simulacro en la nueva Alcaldía de la cárcel de Campana, que volverá a llevarse en conjunto con el SPB. "Y estamos abiertos a seguir haciendo más simulacros de emergencias en la ciudad", dijo.

PARTICIPANTES DEL SIMULACRO POSAN AL FINAL PARA LA FOTO, LUEGO DE UNA ARDUA JORNADA

#Dato se realizó un nuevo simulacro en #Campana, esta vez en la Ruta 6 detrás del barrio Las Acacias. Figuraba la colisión de un móvil del SPB transporte de detenidos con un camión cisterna de Veraldi + incendio de un vehículo. Bomberos??, ??SAME, DC, Cruz Roja, CP, GAD, CIMOPU pic.twitter.com/A1zaXtsn7W — Daniel Trila (@dantrila) 13 de julio de 2019 #Dato VIDEO [hilo] Un nuevo Simulacro de Emergencia Vial en #Campana. Coordinado por Defensa Civil y con la participación de más de 90 personas y 10 entidades, Policía, Servicio Penitenciario, empresas privadas, SAME y Bomberos, entre otras fuerzas. @CampanaInfo1 @LADdigital pic.twitter.com/Xcl5ydyVvc — Daniel Trila (@dantrila) 14 de julio de 2019

Más de 90 personas y 10 entidades participaron de un Simulacro de Emergencia Vial

