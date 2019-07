La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jul/2019 Primera B Nacional:

NUEVE REFUERZOS En los últimos días, a través de sus redes sociales, Ferro Carril Oeste informó la renovación de los contratos profesionales del mediocampista Cristian Carrizo (20 años; 3 partidos en Primera) y del atacante Matías Ramírez (20 años; 13 partidos). Y al mismo tiempo anunció que ambos serían cedidos a préstamo a Villa Dálmine. Finalmente, ambos futbolistas llegaron a nuestra ciudad y ayer hicieron su presentación en el amistoso ante Deportivo Morón. De esta manera, el Violeta suma ya nueve refuerzos: los defensores Alejandro Maciel, Santiago Moyano y Nahuel Banegas; los mediocampistas Nicolás Del Priore y Cristian Carrizo; y los atacantes Marcos Arturia, Catriel Sánchez, Álvaro Veliez y Matías Ramírez. El promedio de edad de los nueve no llega a los 22 años. El partido entre titulares terminó sin goles. Y el segundo finalizó 1-1 con gol de Germán Águila para el Violeta. Se presentaron Del Priore, Ramírez y Carrizo. A partir del lunes, el plantel quedará concentrado en Los Cardales para realizar la parte más intensa de su preparación. La "londinense" mañana de ayer, con mucha niebla y frío, acompañó el segundo partido amistoso de Villa Dálmine en esta pretemporada. Fue frente a Deportivo Morón, en el estadio de Mitre y Puccini, donde se disputaron dos partidos de 60 minutos: en el primero, entre titulares, igualaron sin goles; mientras en el segundo, entre suplentes, empataron 1-1. Fueron dos encuentros (divididos en tiempos de 30 minutos) disputados con mucha intensidad. En el primero, Lucas Bovaglio plantó una formación 4-4-2 que tenía con mayor novedad a Nicolás Del Priore (22 años), quien se incorporó a préstamo desde Independiente después de haber jugado la pasada temporada en Defensores de Belgrano y en su presentación en el Violeta se movió como "doble 5" junto a Matías Ballini. Y con respecto al amistoso frente a Vélez, las otras variantes fueron los ingresos de Juan Ignacio Dobboletta en el arco; de Cristian González como primer marcador central; de Nahuel Banegas como lateral izquierdo; y de Álvaro Veliez como mediocampista externo. En la primera parte, Villa Dálmine ofreció una mejor imagen que Morón, merced al trabajo del tándem Ballini-Del Priore y al despliegue de la dupla de ataque conformada por Marcos Arturia y Catriel Sánchez. En contrapartida, las tareas de Veliez y Gallardo por los costados no fueron complementarias y por ello le faltó claridad al ataque Violeta. Igualmente, la opción de gol más clara estuvo en los pies de Gallardo, quien llegó al área por izquierda y remató cruzado, pero ancho. El equipo de nuestra ciudad también generó peligro a partir de una pelota parada que ganó Sansotre en el área rival, obligado a una buena intervención del arquero Julio Salvá. En la segunda parte del primer encuentro, mejoró el mediocampo de Morón, que empezó a dominar pelota y territorio y generó aproximaciones riesgosas, como ese remate cruzado de Nicolás Ramírez que se fue rozando el palo de Dobboletta. Una vez que pudo salir de ese momento, Villa Dálmine emparejó el trámite y tuvo una buena chance en un desborde de Gallardo que no alcanzó a definir Banegas (de muy buen rendimiento). Para el segundo partido de 60 minutos, Bovaglio cambió por completo la formación y aparecieron los mediocampistas Cristian Carrizo (a préstamo de Ferro), Brian Orozco (a prueba; ex CAI de Comodoro Rivadavia y Guillermo Brown de Puerto Madryn) y Matías Ramírez (atacante, a préstamo de Ferro). Además, también fueron parte del juego los juveniles Francisco Lavielle, Nicolás Rapuzzi, Leonel Montani y Tomás Montiel. En la primera parte de este encuentro, el Violeta fue superior y rápidamente logró plasmarlo en la red: a los 3 minutos desbordó Ramírez y por el segundo palo apareció Germán Águila para empujar el centro rasante. El buen trabajo de Talo Colletta junto a Carrizo en el centro del campo y el despliegue de Fabricio Brener y Ramírez por los costados le permitió al campanense llegar nuevamente con peligro (Orozco tuvo las dos oportunidades más claras). En el segundo tiempo, al igual que en el primer partido, Morón mejoró, con la complicidad de un Dálmine que perdió presencia con los cambios que dispuso Bovaglio para ofrecerles minutos a todos sus jugadores disponibles. Y sobre el final, a partir de una pelota recuperada, el Gallito llegó a la igualdad con un penal que convirtió Agustín Lavezzi. En este segundo cotejo del amistoso se destacó el sólido trabajo del aguerrido Maciel en la última línea y también el despliegue y el juego que aportaron Colletta y Carrizo en el centro del campo. Quienes no participaron de este amistoso fueron Juan Ignacio Alvacete, Federico Recalde y Lucas Cuevas, los tres afectados por diferentes molestias físicas. Ahora, para el Violeta llegará el tiempo de la parte más intensa de la pretemporada, cuando a partir de mañana lunes el plantel se concentre en Los Cardales para diez días de trabajo y conocimiento. En el medio, el próximo sábado 20, estará el amistoso frente a Argentinos Juniors. Luego, el 27, se medirá con Tigre; y el 31 lo hará frente a Agropecuario de Carlos Casares. SÍNTESIS PRIMER PARTIDO VILLA DALMINE (0): Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Cristian González, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; David Gallardo, Matías Ballini, Nicolás Del Priore, Álvaro Veliez; Marcos Arturia y Catriel Sánchez. DT: Lucas Bovaglio. DEPORTIVO MORON (0): Julio Salvá; Cristian Broggi, Valentín Perales, Emiliano Mayola, Francisco Oliver; Mauricio Alonso, Matías Nizzo, Lucas Pérez Godoy, Nicolás Ramírez; Gastón González y Kevin Gissi. DT: Arnaldo Sialle. GOLES: No hubo ARBITRO: Emir Michelón DETALLE: Se jugaron dos tiempos de 30 minutos. SÍNTESIS SEGUNDO PARTIDO VILLA DALMINE (1): Juan Marcelo Ojeda; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Francisco Lavielle (Leonel Montani), Nicolás Rapuzzi; Fabricio Brener (Gastón Martiré), Cristian Carrizo, Talo Colletta, Brian Orozco (Francisco Nouet); Matías Ramírez y Germán Águila (Tomás Montiel). DT: Lucas Bovaglio. DEPORTIVO MORON (1): Bruno Galván; Mariano Bracamonte, Matías Cortave, Juan Celaya, Nicolás Martínez; Fabricio Alvarenga, Diego Tonetto, Cristian Lillo, Agustín Mansilla; Agustín Lavezzi y Esteban Ciaccheri (Damián Akerman). DT: Arnaldo Sialle. GOLES: PT 3m Germán Águila (VD). ST 29m Agustín Lavezzi, de penal (DM). ARBITRO: José Barranco DETALLE: Se jugaron dos tiempos de 30 minutos.

