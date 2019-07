El candidato del Frente de Todos habló tras la presentación de su lista, ante cientos de vecinos y militantes. Allí se comprometió "a continuar las obras que se realizaron e impulsar las nuevas obras que hacen falta", y pidió "humanizar el municipio para ver, escuchar y responder a las necesidades de nuestra comunidad". "Es raro que canten tu nombre. Que te aplaudan. Que te abracen y te agradezcan, aún cuando todavía no has hecho nada por ellos. En el consultorio, uno habla con una o dos personas a la vez, como mucho. Esto es mucho más de lo que alguna vez imaginé, pero voy a responder a tanto cariño con mucho trabajo, compromiso, y dando lo mejor de mí en esta nueva etapa". Rubén Romano acaba de finalizar el acto donde encabezó la presentación de la Lista del Frente de Todos en Campana, donde junto a quienes lo acompañan en este proyecto, comienza la campaña electoral con miras fijas al Palacio Municipal. Siendo un momento especial para quien fue dos veces Intendenta electa y Diputada Provincial, Stella Maris Giroldi aseguró sentirse "muy feliz por la posibilidad de poder acompañar a Rubén, de aportarle mi experiencia y además acompañar a tanta juventud en la renovación dirigencial que necesita esta Ciudad. Hacen falta buenas personas para tener la sensibilidad necesaria y escuchar a quienes la están pasando mal, y trabajar para resolver sus necesidades. Creo que se ha perdido esa cercanía con la gente, pero juntos vamos a recuperarla". Por su parte, el Presidente del Partido Justicialista y candidato a segundo Concejal, el Prof. Oscar Trujillo, señaló que "el Frente de Todos vino a unir a los campanenses, a los bonaerenses y a los argentinos. A sellar esa grieta que se fogoneó muchas veces a través de los medios, y encolumnarnos en un solo proyecto que incluya, que genere empleo, que estabilice la economía y le de la mano a los más necesitados. Tenemos el desafío de pensar qué Ciudad queremos, pero fundamentalmente de ponerla en sintonía con la Provincia y la Nación que se vienen, donde la recuperación del empleo y las obras esencialmente necesarias y no de maquillaje, sean prioridades para comenzar a salir adelante". También la primera candidata a Concejal, Sol Calle, compartió sus sensaciones tras el acto: "comienza hoy una recta final, en un camino que ya venimos recorriendo junto a Rubén. Queremos llegar a cada vecino, puerta por puerta, para contarle nuestro proyecto. Tanto mis compañeros como yo, somos mujeres y hombres de Campana con un fuerte compromiso con la Ciudad. Hoy nos ponemos a disposición de la gente como alternativa a un Gobierno de Cambiemos que primero los estafó en las elecciones, con promesas que fueron mentiras. Y luego, los engañó con marketing y cotillón. No han resuelto ni uno solo de los problemas existentes, y generaron otros muy graves como la deuda, los tarifazos y la desocupación. Tanto Macri, como Vidal y Abella representan un proyecto que llegó a su fin. Y juntos, vamos a volver a poner a la Ciudad en el lugar que corresponde. Porque todos queremos a Campana linda, pero la preferimos además productiva, con pleno empleo, con un Hospital de calidad, con escuelas al nivel de las exigencias de una Ciudad industrial como la nuestra, y con barrios integrados con obras al crecimiento". "Vamos a construir una sociedad más integrada en la que todos seamos protagonistas" aseguró el candidato del Frente de Todos en Campana, quien a su vez se comprometió "a continuar las obras que se realizaron e impulsar las nuevas obras que hacen falta". "Vamos a humanizar el municipio para ver, escuchar y responder a las necesidades de nuestra comunidad", agregó. Finalmente, Rubén Romano definió a su lista como "el mejor equipo con el que puede contar mi Ciudad. Donde se combinan experiencia y juventud, pero además compartimos el mismo compromiso por nuestros vecinos. Tenemos las ganas y el conocimiento. Sabemos lo que hay que hacer para sacar Campana adelante, y entre todos vamos a hacerlo" concluyó el Candidato a Intendente.

Con el corazón en la mano, Romano habló a los vecinos y pidió una oportunidad.





“Hacen falta buenas personas para tener la sensibilidad necesaria y escuchar a quienes la están pasando mal", dijo la ex Intendente..





“Queremos llegar a cada vecino, puerta por puerta, para contarle nuestro proyecto" sostuvo Calle.



Rubén Romano:

"Vamos a construir una sociedad más integrada en la que todos seamos protagonistas"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: