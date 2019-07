La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jul/2019 Breves: Noticias de Actualidad







KARATEKA DETENIDO Esteban González Zablocki, el joven imputado por la muerte de un taxista al que atacó a golpes por un incidente de tránsito en la localidad bonaerense de Ensenada, volvió a quedar detenido ayer tras presentarse a declarar ante el fiscal del caso. En tanto, un ex amigo del acusado reveló que ya tiene una causa por haberlo agredido en 2013 en Mar del Plata. Según indicaron abogados defensores del imputado, la resolución fue tomada por el juez de Garantías Juan Pablo Masi, quien días atrás había tomado la decisión de que quede en libertad. AUMENTO DE LA POBREZA El investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA Eduardo Donza estimó ayer que hubo un aumento en la pobreza dado que se encuentra en "valores cercanos al 35 por ciento". "Son varias las razones. Durante los primeros meses del año, los aumentos de los alimentos fueron mayores al promedio general", subrayó y consideró que "todavía no hay una recuperación". De ese modo, afirmó que "hay cuestiones estructurales importantes a tener en cuenta". "Calculamos valores cercanos al 35 por ciento", indicó el especialista al señalar que "hubo un incremento" dado que 2018 terminó con una estimación ubicada en 32 por ciento. VOLVIO CAVALLO El ex ministro de economía Domingo Cavallo sostuvo ayer que el equipo económico del Gobierno "no debería dejar apreciar tanto el peso", mientras consideró que la próxima administración debe "presentar un plan completo que no sólo apunte a la estabilidad monetaria". El dólar operó el viernes con tendencia negativa y acumuló en la semana un retroceso de 25 centavos, al cotizar en $42,85, por lo que se ubica en los niveles más bajos en más de tres meses. Algunos economistas también alertaron sobre un atraso cambiario y las consecuencias que ello puede implicar, mientras el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, rechazó argumentó que "hay un peso más fuerte porque hay más confianza y la economía se recupera". TOMBOLINI CONTRA LARRETA El precandidato a jefe de Gobierno porteño por Consenso Federal, Matías Tombolini, sostuvo que el actual mandatario local, Horacio Rodríguez Larreta, "es la otra cara de la moneda" del presidente Mauricio Macri, ya que ambos representan a un mismo modelo. El economista cuestionó al sector liderado por Margarita Stolbizer y Luis Barrionuevo, que finalmente se bajó de la competencia interna: "Se juntaron para colgarse de la boleta de Lavagna para quedarse con un carguito". REFORMA LABORAL Y FISCAL El empresario Martín Cabrales consideró ayer sábado que "conjuntamente con una reforma laboral también hay que presentar una reforma fiscal" al sostener que "el costo argentino sigue siendo muy alto". También subrayó que "si bien está bajando la tasa de interés y el dólar se mantiene más estable, tenemos que estar pensando en un costo más competitivo". En ese sentido, el referente de la industria cafetera alertó que "el costo argentino sigue siendo muy alto". Las declaraciones fueron formuladas luego de que trascendiera que en un chat junto a otros empresarios reclamó facilidades para contratar y despedir personal. Respecto de esa cuestión, Cabrales sostuvo que se trata de "un chat heterogéneo con distintos sectores y problemáticas".

Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: